“Και εγώ σε δημοσιεύω”: Η αντίδραση των Ιταλίδων σε σεξιστικά και υβριστικά σχόλια

Viral η «εκδίκηση» των Ιταλίδων απέναντι στην κακεντρέχεια των haters. Ποια πολιτικός το ξεκίνησε και ποιες επώνυμες ακολούθησαν.

Στην Ιταλία ξεκίνησε σήμερα η πρωτοβουλία "Και εγώ σε δημοσιεύω". Πρόκειται για ιδέα της πρώην προέδρου της ιταλικής Βουλής, Λάουρα Μπολντρίνι, την οποία στήριξαν πολλές άλλες γυναίκες, επώνυμες και μη.

Στο εξής, θα αναρτούν τα μηνύματα που λαμβάνουν από άνδρες, κυρίως, οι οποίοι τις προσβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σεξιστικά ή και υβριστικά σχόλια.

Μεταξύ των άλλων, το νέο αυτό κίνημα στηρίζουν και τραγουδίστριες όπως η Έμμα Μαρόνε, η Νίνα Τζίλι, η Αρίζα, αλλά και η πρώην υπουργός Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων, Μαρία Έλενα Μπόσκι.

Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν όλοι να δουν τα μηνύματα και τα ονόματα των λεγόμενων "haters", ανθρώπων που χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να διαδίδουν μηνύματα μίσους και βίας.

"Πρόκειται για λόγια που εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην προκαλούν μώλωπες, αλλά στην πραγματικότητα πληγώνουν και κάνουν ανεπανόρθωτες ζημιές", δήλωσε η Μπολντρίνι.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η ψηφιακή βία απομονώνει τις γυναίκες και σε ορισμένες περιπτώσεις τις φέρνει σε βαθιά απόγνωση. Υπεύθυνοι, πολλές φορές, είναι και πρώην σύντροφοι που δεν δέχονται ότι επήλθε χωρισμός και θέλουν να εκδικηθούν τις γυναίκες, με ανάρτηση, κάποιες φορές, προσωπικών φωτογραφιών.

