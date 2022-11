Κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές

Το κορίτσι έχει να δώσει σημεία ζωής σχεδόν τρεις μήνες. Πού χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την Θεσσαλονίκη. Η ανήλικη έχει να δώσει σημεία ζωής σχεδόν τρεις μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού"

"Στις 06/09/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Μπεμπέκα Σ. 16 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 23/11/22 για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Συνηθίζει να φοράει αθλητικές φόρμες, δαχτυλίδια και αλυσίδες στο λαιμό.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ "

