Κορονοϊός - Κίνα: Το ρεκόρ νέων κρουσμάτων φέρνει νέα καραντίνα

Αυξημένη είναι η ανησυχία στις Αρχές της Κίνας, λόγω της νέας ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού στην χώρα των 1,2 δισεκατομμυρίων κατοίκων.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 που επιβεβαιώθηκαν σε 24 ώρες έσπασε ρεκόρ στην Κίνα, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι αρχές, οι οποίες πασχίζουν να ανακόψουν την εξάπλωσή του επιβάλλοντας εξαιρετικά αυστηρά περιοριστικά μέτρα, προχωρώντας σε μαζικές εξετάσεις και απαγορεύοντας τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την εθνική επιτροπή υγείας (το κινεζικό υπουργείο Υγείας), τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 31.454 κρούσματα του νέου κορονοϊού, εκ των οποίων 27.517 ασυμπτωματικά.

Πρόκειται για αριθμό υψηλότερο από τις 29.390 μολύνσεις που καταγράφονταν στα μέσα του Απριλίου, όταν η Σανγκάη, η πόλη με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, βρισκόταν σε lockdown και οι κάτοικοί της δυσκολεύονταν να αγοράσουν τρόφιμα ή να δουν γιατρό.

Η Κίνα, ο ασιατικός γίγαντας των 1,2 δισεκ. κατοίκων, είναι η μοναδική μεγάλη οικονομία στην υφήλιο που συνεχίζει να προσπαθεί να εκμηδενίσει τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα επιβάλλοντας αποκλεισμό σε πόλεις και θέτοντας τις επαφές ανθρώπων που μολύνθηκαν σε αυστηρή καραντίνα.

Η κινεζική πρωτεύουσα βιώνει τις τελευταίες ημέρες έξαρση της επιδημίας που δεν είχε γνωρίσει ποτέ από την εκδήλωση της πανδημίας. Δεκάδες πολυκατοικίες τελούν σε αποκλεισμό και οι εταιρείες γενικά προκρίνουν την τηλεργασία.

Η πόλη του Πεκίνου (22 εκατ. κάτοικοι) κατέγραψε την Τετάρτη σχεδόν 1.500 κρούσματα του SARS-CoV-2 (στη μεγάλη πλειονότητά τους ασυμπτωματικά), επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί ποτέ αφότου εκδηλώθηκε η υγειονομική κρίση, αν και παραμένει συγκριτικά πολύ χαμηλός με βάση τα διεθνή κριτήρια.

Σχολεία, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα έκλεισαν εξαιτίας του φόβου πως θα τεθούν σε καραντίνα. Πολλοί κάτοικοι του Πεκίνου δηλώνουν πλέον εξαντλημένοι από τους περιορισμούς, που συχνά είναι αόριστοι και μεταβαλλόμενοι και η διάρκειά τους δεν ανακοινώνεται ποτέ εκ των προτέρων.

Το προηγούμενο 24ωρο διαπιστώθηκε ακόμη ένας θάνατος ασθενούς εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19. Είναι η τέταρτη ημέρα μέσα στον Νοέμβριο που ανακοινώνονται θάνατοι εξαιτίας της νόσου. Ο προηγούμενος θάνατος εξαιτίας της COVID-19 στην Κίνα ανάγεται στον Μάιο.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας έχει φθάσει τους 5.232 νεκρούς επί συνόλου 297.516 μολύνσεων με συμπτώματα.

