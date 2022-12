Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΟΠ: Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους το 2020

Εφιαλτικά είναι τα ευρήματα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Που αποδίδεται η αύξηση των θανάτων το 2020.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας με μικροσωματίδια προκάλεσε 238.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, τονίζει έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, αριθμό ελαφρά αυξημένο σε ετήσια βάση, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Η έκθεση σε συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων υψηλότερες από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας οδήγησε σε 238.000 πρόωρους θανάτους» σε όλη την ΕΕ, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στη νέα έκθεσή του.

Πρόκειται για μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2019, όταν τα μικροσωματίδια, που διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες, οδήγησαν στον πρόωρο θάνατο περίπου 231.000 ανθρώπων.

Η αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη σταθερή τάση μείωσης την τελευταία εικοσαετία, την υποχώρηση των θανάτων κατά συνολικά 45% από το 2005 ως το 2020, αν και ο αριθμός παραμένει «μεγάλος», σημειώνεται στην έκθεση.

Η αύξηση εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι η COVID-19, η ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, πλήττει πιο σκληρά ανθρώπους με συννοσηρότητες που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση (πάσχουν από καρκίνους, πνευμονικές παθήσεις, ή διαβήτη τύπου 2).

Εξάλλου, «αν συγκρίνουμε το 2020 με το 2019, ο αριθμός των πρόωρων θανάτων που μπορούσαν να αποδοθούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση αυξήθηκε λόγω των (μικροσωματιδίων) PM2,5 αλλά μειώθηκε λόγω του NO2 (σ.σ. του διοξειδίου του αζώτου) και του O3 (του όζοντος)», εξηγεί ο ΕΟΠ στην έκθεσή του.

Σε ό,τι αφορά τα σωματίδια του όζοντος, ειδικά αυτά που εκπέμπονται εξαιτίας των οδικών μεταφορών και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η τάση το 2020 ήταν πτωτική, με πάνω από 24.000 θανάτους (–3% σε έναν χρόνο).

Ως προς το διοξείδιο του αζώτου, αέριο που παράγεται κυρίως από τα οχήματα και τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που καίνε ορυκτά καύσιμα, καταγράφηκαν 49.000 πρόωροι θάνατοι (–22% σε έναν χρόνο), κάτι που εν μέρει εξηγείται από τη μείωση της κίνησης στους δρόμους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο ΕΟΠ, που έχει την έδρα του στην Κοπεγχάγη, δεν προσθέτει αυτούς τους απολογισμούς, για να αποφεύγει διπλές καταμετρήσεις, όπως λέει.

Με βάση την ετήσια έκθεσή του, η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο να μειώσει κατά 50% και πλέον τους πρόωρους θανάτους το 2030 σε σύγκριση με το 2005.

Τα χρόνια του 1990, τα μικροσωματίδια προκαλούσαν σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόωρους θανάτους τον χρόνο στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. Το 2005, εκτιμάται πως πέθαναν 431.000 άνθρωποι.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνεχίζεται να χαρακτηρίζεται η κυριότερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων.

