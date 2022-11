Πολιτική

Μητσοτάκης - ΝΔ: Η Σπυράκη υποψήφια στις εθνικές εκλογές του 2023

Σε ποια περιφέρεια θα είναι υποψήφια η Ευρωβουλευτής της ΝΔ..





Μετά από συνάντηση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, ανακοινώνεται ότι στις προσεχείς Εθνικές Εκλογές του 2023 θα είναι υποψήφια βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος στην Α' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι υποψήφια βουλευτής στην Α' περιφέρεια Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του 2023. Είναι τιμή για εμένα να συμμετάσχω στη μάχη της παράταξης που είναι σταθερά προσανατολισμένη στον υπεύθυνο πατριωτισμό και το δραστικό εκσυγχρονισμό της πατρίδας μας, για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης μας σε κέντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, βιωσιμότητας και ευζωίας», δήλωσε η κα Σπυράκη.

