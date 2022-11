Κόσμος

Στη Μεσόγειο το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Ξανά στη Μεσόγειο βγαίνει η τουρκικό ερευνητικό, σύμφωνα με τις τουρκικές ανακοινώσεις.

Στη Μεσόγειο ετοιμάζει να βγάλει η Τουρκία το Αμπτουλχαμίντ Χαν, όπως ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Τουρκίας, Μελίχ Χαν Μπιλγκίν.

Οι Τούρκοι δεν έχουν ανακοινώσει σε ποιο ακριβώς σημείο της Μεσογείου.

Αυτήν τη φορά φαίνεται πως άλλαξε και μέθοδο ερευνών η Άγκυρα. Πρόκειται για μια μέθοδο που την χρησιμοποιούν και στην Μαύρη Θάλασσα, όπως είπε ο ίδιος.

Ποια είναι αυτή; Θα αναζητήσουν να βρουν όχι πετρέλαιο αλλά τα στρώματα αλατιού στον πυθμένα της θάλασσας. Κι αυτό επειδή ανάμεσα στα στρώματα αλατιού, όπως λένε οι ειδικοί τους, μερικές φορές μπορεί να υπάρχει φυσικό αέριο.

«Συνεχίζουμε την εξερεύνηση σε κάθε γωνιά του Γαλάζιας Πατρίδας. Κάνουμε αυτό που επιβάλλει το σχέδιο», δήλωσε ο Μελίγ Χαν Μπιλγκίν.

