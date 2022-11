Κόσμος

Ρωσία: πυροβολισμοί με νεκρούς σε εμπορικό κέντρο

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν έναν άνδρα να πυροβολεί καθώς περπατά στον δρόμο.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης Κριμσκ, στη νότια Ρωσία, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και την εισαγγελία.

Το TASS ανέφερε ότι μεταξύ των τεσσάρων νεκρών περιλαμβάνεται και ο ένοπλος που άνοιξε πυρ.

Στο σημείο του συμβάντος στάλθηκαν τοπικοί εισαγγελείς για να ξεκινήσουν έρευνα.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα να πυροβολεί καθώς περπατά σε έναν δρόμο. Στο τέλος του βίντεο ο άνδρας πυροβολεί από κοντινή απόσταση κάποιον άνθρωπο που είναι πεσμένος στο έδαφος. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο.

Το Κριμσκ είναι μια μικρή πόλη στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

