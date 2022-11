Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης

Ποια θέματα θα τεθούν επί τάπητος, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό.

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00, υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα: «Πολιτικές για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την κατάσταση και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας - σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού 2023

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών

Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ερανιστικό νομοσχέδιο, β) Λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, γ) Λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος,

Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα του νομοσχεδίου για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ως προς τις υπηρεσίες ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου για τον Συνήγορο του Πολίτη

Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την υφυπουργό Ζωή Ράπτη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ψυχική υγεία.

