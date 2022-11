Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Έκανα δωρεά και αντί για απόδειξη μου έδωσαν λαχνούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που του ζήτησαν να συναντηθούν για να τους δώσει τα χρήματα. Τι αποκάλυψε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Ο Γιάννης Γουλιδάκης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την δωρεά που έκανε στην «Κιβωτό του Κόσμου» και όπως υποστηρίζει αντί για απόδειξη από τον Οργανισμό, αυτό που του έδωσαν ήταν λαχνοί.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος με τον γιο του αποφάσισαν να κάνουν μια δωρεά, και επέλεξαν την «Κιβωτό του Κόσμου». Επικοινώνησαν με τον Οργανισμό τους είπε ότι θέλουν να κάνουν την δωρεά και όπως υποστηρίζει ο κ. Γουλιδάκης τους έκλεισαν ραντεβού στην πλατεία της Κυψέλης για τους δώσουν τα χρήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Γουλιδάκη ζήτησε λογαριασμό για να καταθέσει τα χρήματα, αλλά του είπαν ότι θα πάει άνθρωπος από την «Κιβωτό του Κόσμου» να τα πάρει

«Αντί για απόδειξη μας έδωσαν τρεις λαχνούς για να συμμετέχουμε σε διαγωνισμό αυτοκινήτου», είπε ο κ. Γουλιδάκης, ενώ σημείωσε ότι οι λαχνοί δεν είχαν καμία σφραγίδα, παρά μόνο ένα νούμερο τυπωμένο.

Ο κ. Γουλιδάκης ανέφερε ακόμα ότι ο κύριος με τον οποίο συναντήθηκαν στην πλατεία Κυψέλης του είπε ότι ερχόταν εκ μέρους του ΔΣ της Κιβωτού. «Ήταν γλυκομίλητος και μας είπε “θα μας επιτρέψετε να σας δώσουμε τους τρεις λαχνούς”».

«Δεν κατηγορώ κανένα, αλλά επειδή μου φάνηκε περίεργο, θέλησα να κάνω αυτή την αναφορά», σημείωσε ο κ. Γουλιδάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Black Friday - Cyber Monday: Προσφορές και ανοικτά μαγαζιά την Κυριακή

Κίνα: πολύνεκρη φωτιά σε πολυκατοικία (βίντεο)