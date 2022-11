Κοινωνία

Τροχαίο στην Μεσογείων: Θρήνος για τον 28χρονο αρχισμηνία (εικόνες)

Ο άτυχος άνδρας έτρεχε για να προλάβει το λεωφορείο για να πάει στην Μονάδα του. Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα που του έκοψε το "νήμα" της ζωής.



Ένας 28χρονος αρχισμηνίας έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Μεσογείων σε τροχαίο δυστύχημα.

Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία τόσο στην 114 Πτέρυγα Μάχης που υπηρετούσε όσο και στη γενέτειρά του, τον Βόλο.

Οι φίλοι και οι συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν μέσα από σπαρακτικά μηνύματα στο Facebook μην μπορώντας να πιστέψουν πόσο άδικα «έφυγε» ο νεαρός μηχανικός.

Οδύνη και για τον αδελφό του άτυχου αρχισμηνία ο οποίος τον αποχαιρετά με μια φωτογραφία με ένα μαύρο τριαντάφυλλο γράφοντας «Αδελφέ μου».

Στις 05:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης ο άτυχος άνδρα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της συμβολής της με την Κατεχάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καθυστερήσει και έτρεχε για να προλάβει το υπηρεσιακό λεωφορείο ώστε να φτάσει εγκαίρως στη Μονάδα που υπηρετούσε, στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα.

Εκείνη τη στιγμή ένα υπηρεσιακό όχημα των ενόπλων δυνάμεων που οδηγούσε στρατιώτης κατέβαινε το ρεύμα με κατεύθυνση την Αθήνα. Ο οδηγός δεν κατάφερε να αποφύγει τον πεζό, τον χτύπησε και τον πέταξε στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας όπου παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα.

Οι περίοικοι προσπάθησαν να βοηθήσουν και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σε νοσοκομείο νοσηλεύονται οι οδηγοί των δύο οχημάτων.

Οι αστυνομικοί της τροχαίας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο οδηγών και πραγματοποιούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

