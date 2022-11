Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 8χρονου: Κλείδωναν σε δωμάτιο χωρίς φως τα παιδιά με κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχίλα προκαλούν όσα αναφέρει στην μαρτυρία του το αγόρι, για κακοποίηση στην δομή της “ΚτΚ” στον Βόλο. Τι αποκαλύπτει η μητέρα του για τις μηνύσεις και τα χτυπήματα και σε μωρό.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή η μητέρα του 8χρονου, πρώην φιλοξενούμενου στην «Κιβωτό του Κόσμου», η συγκλονιστική μαρτυρία του οποίου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για βασανιστήρια που υπέστη μέσα σε δομή, έχει προκαλέσει αίσθηση και αντιδράσεις.

Η μητέρα, η οποία για ένα μικρό διάστημα είχε τρία παιδιά της σε διαφορετικές δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», δυο αγόρια στον Βόλο και ένα κοριτσάκι στην Αθήνα, κατήγγειλε ότι «χτυπούσαν και την κόρη μου, που ήταν μωρό. Την χτυπούσαν στα χέρια και στα πόδια, επειδή δεν έβγαζε τα καινούρια ρούχα που της είχαν βάλει».

Αναφορικά με όσα της έχει διηγηθεί ο 8χρονος για όσα φέρεται να βίωνε από ανθρώπους της δομής, η γυναίκα είπε ότι «ο μικρός έλεγε πως τους έκλειναν σε ένα πολύ μικρό δωματιάκι που ήταν το στεγνωτήριο, χωρίς παράθυρα, χωρίς φώτα, που τα έβαζαν εκεί κλειδωμένα».

«Το παιδί μου είπε ότι όταν ήταν άρρωστο με κορονοϊό, το είχαν κλείσει εκεί για μια εβδομάδα, με ένα μπουκάλι νερό, γιατί φοβούνταν να μην κολλήσουν οι υπόλοιποι. Τους έδιναν μόνο ένα μπουκάλι νερό για 6 άτομα για μια εβδομάδα. Όταν τα παιδιά ζητούσαν νερό τους έλεγαν ότι δεν φτάνει το νερό για όλους», αφηγήθηκε η μητέρα.

Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, είχε κάνει μήνυση κατά της «Κιβωτού του Κόσμου», όπως είπε πριν πάρει πίσω τα παιδιά της, κάτι που έχει γίνει εδώ και αρκετούς μήνες, λέγοντας ότι έκανε μηνύσεις «γιατί τα παιδιά μου έλεγαν πως είχαν χτυπήσει και είχαν εσωτερική αιμορραγία και δεν μπορούσα να μάθω τι γίνεται».





Ακούστε την συγκλονιστική μαρτυρία του 8χρονου:





Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Αδελφός πατρός Αντωνίου: τα κυκλώματα δεν χώνεψαν όσα κατάφερε ένας φτωχός παπάς (βίντεο)

Black Friday - Cyber Monday: Προσφορές και ανοικτά μαγαζιά την Κυριακή