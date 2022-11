Υγεία - Περιβάλλον

Αποφεύγοντας την Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Σε πολλές περιπτώσεις η αρθρίτιδα ενός γόνατος δεν είναι γενικευμένη, αλλά περιορισμένη σε ένα από τα δύο κύρια «διαμερίσματα» της άρθρωσης: είτε στο έσω διαμέρισμα είτε στο έξω.

Αυτό συνήθως συμβαίνει σε μετατραυματικές αρθροπάθειες, σε νέους ακόμα αθλητικά δραστήριους μεσήλικες, αλλά και σε ανατομικές παραμορφώσεις των αξόνων φόρτισης των κάτω άκρων. Σε αυτές τις ιδιαίτερες μορφές περιορισμένης αρθροπάθειας, μια απλή Αρθροσκοπική επέμβαση δεν δίνει την επιθυμητή λύση, ενώ η Ολική Αρθροπλαστική κρίνεται υπερβολική!

Εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, ο ιατρός θα προτείνει στον ασθενή μία εκ των δύο αποτελεσματικών ενδιάμεσων λύσεων: είτε την Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική του γόνατος, είτε την οστεοτομία γύρω από το γόνατο.

Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική

Στη Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική, μέσω μικρής τομής μεγέθους 6 εκατοστών τοποθετείται εμφύτευμα στο πάσχον διαμέρισμα του γόνατος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασθενής να έχει συμπτωματολογία μόνο από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, το πάσχον σκέλος να έχει φυσιολογικούς ανατομικούς και μηχανικούς άξονες και το πάσχον γόνατο να είναι συνδεσμικά σταθερό.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία στο ΥΓΕΙΑ με ρομποτική υποβοήθηση (MAKO, Stryker), αναίμακτα και σε ελάχιστο χειρουργικό χρόνο. Ο ασθενής μετεγχειρητικά, το ίδιο απόγευμα κινητοποιείται με βακτηρίες και σε διάστημα δύο εβδομάδων έχει πλήρη φόρτιση, ενώ στον ένα μήνα επιστρέφει χωρίς συμπτώματα στις δραστηριότητές του.

Οστεοτομία

Η Οστεοτομία αποτελεί λύση επιλογής σε ασθενείς με εκ γενετής ή μετατραυματικές παραμορφώσεις των κάτω άκρων (ραιβογονία, βλαισογονία, δυσκαμψία) αλλά και σε περιπτώσεις διαταραχής της λειτουργίας της επιγονατίδας. Προηγείται ειδική ακτινογραφία των κάτω άκρων (αξονομέτρηση) την οποία επεξεργάζεται ο ιατρός σε λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει το ΥΓΕΙΑ.

Οι μετρήσεις στη συνέχεια εφαρμόζονται με ακρίβεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ώστε το χειρουργείο να διαρκέσει λιγότερο από μια ώρα. Η επέμβαση είναι αναίμακτη, υψηλής ακρίβειας και με πολύ ικανοποιητικά για τον ασθενή αποτελέσματα. Ο ασθενής φορτίζει μερικώς με χρήση ζεύγους βακτηριών για διάστημα 6 εβδομάδων.

Με τις δύο ανωτέρω χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες είναι εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνολογικά, ο ασθενής επιστρέφει σύντομα στην καθημερινότητά του, με ελάχιστους μετεγχειρητικούς κινδύνους, ενώ αποφεύγει την Ολική Αρθροπλαστική ή την μεταθέτει στο απώτερο μέλλον!

















*Άρθρο του Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου, Ορθοπαιδικού, Διευθυντή Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.