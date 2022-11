Οικονομία

Αττική Οδός: Μείωση στα διόδια προβλέπει η νέα παραχώρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Υπουργού Μεταφορών για τη νέα τιμή των διοδίων. Από πότε θα ισχύσει.

Τη μείωση του διοδίου στα 2,5 ευρώ από τα 2,80 που είναι σήμερα θέτει ως προϋπόθεση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον διαγωνισμό για τη νέα 25ετή Παραχώρηση της Αττικής Οδού, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο Υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα : "Από σήμερα ο διαγωνισμός για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού μπήκε στη δεύτερη φάση του. Κατόπιν της τελικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν λαμβάνοντας υπόψη διόδια 2,50 ευρώ ανά διέλευση, ενώ με βάση την τρέχουσα σύμβαση, που εκπνέει τον Οκτώβριο του 2024, προβλέπονται διόδια 2,80 ευρώ. Η απόφαση της Κυβέρνησης για μείωση των διοδίων της Αττικής Οδού στη νέα σύμβαση, όχι μόνο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης του κόστους διαβίωσης, αλλά κλείνει κι ένα κύκλο ανεδαφικών απόψεων περί κλιμακωτών διοδίων, χωρίς να υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη».

Ειδήσεις σήμερα:

Πόθεν έσχες: παράταση στην υποβολή δηλώσεων

Μουντιάλ 2022: Τίμησαν τον Μαραντόνα στην επέτειο του θανάτου του (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Ανάγκαζαν με τη βία έγκυο να ζητιανεύει (εικόνες)