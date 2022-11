Οικονομία

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο ΑΝΤ1 στον σταθμό Παπάφη (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό ξενάγησε την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» σε έναν από τους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης. Πότε θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό.



Ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος, ξενάγησε την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» σε έναν από τους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στο κοινό στα τέλη του 2023. Έκανε λόγο για έναν απόλυτα ασφαλή χώρο, ενώ όπως είπε οι συρμοί θα είναι χωρίς οδηγό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο σταθμό Βενιζέλου, στον οποίο δόθηκε μεγάλο βάρος, τώρα φτιάχνονται τα θεμέλιά του, ενώ όπως είπε ήταν ο σταθμός που καθυστερούσε το έργο.

Εν τω μεταξυ, τη δυνατότητα να επισκεφτούν και να δουν από κοντά χώρους του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σήμερα και αύριο (26-27 Νοεμβρίου), καθώς, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ συμμετέχει στο φετινό OPEN HOUSE THESSALONIKI 2022 με δύο από τις εγκαταστάσεις της:

Το Αμαξοστάσιο της Πυλαίας όπου στεγάζεται και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας του Μετρό και το Σταθμό Παπάφη.



Όσοι στο διήμερο Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Νοεμβρίου, επιλέξουν να επισκεφθούν κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις ή πιθανόν και τις δύο, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μία εικόνα του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του έργου της κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία ενός δικτύου Μετρό. Θα μπορούν να δουν τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών και την εξοικείωση των πολυάριθμων ειδικοτήτων συντελεστών του με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Και φυσικά, θα διαπιστώσουν την ραγδαία πρόοδο του έργου που, στην εκπνοή της χρονιάς που έρχεται, θα κάνει πραγματικότητα την ενσωμάτωση του στις λειτουργίες και τα assets της Θεσσαλονίκης, αποτελώντας την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή παρέμβαση στον πολεοδομικό ιστό της.

Σύμφωνα με τους κανόνες των διοργανωτών, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους ενώ συνιστάται στους επισκέπτες να προσέρχονται εγκαίρως στους χώρους που θέλουν να επισκεφθούν, καθώς δεν πραγματοποιούνται ξεναγήσεις μετά τη λήξη του ωραρίου, οπότε, αν υπάρχει αναμονή ενδέχεται να μην καταφέρουν να παρακολουθήσουν την ξενάγηση.

Επίσης, για την περιήγησή τους στις εγκαταστάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ καθώς πρόκειται για χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας αφού αφενός μέχρι την παράδοσή τους οι χώροι διατηρούν τον εργοταξιακό χαρακτηρισμό τους και, αφετέρου, τυχόν παρέκκλιση μπορεί να οδηγήσει σε περιοχή που ηλεκτροδοτείται με ρεύμα τάσης 750 Volts, οι επισκέπτες θα πρέπει να ακολουθούν αποκλειστικά τις προδιαγεγραμμένες διαδρομές. Όσοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες θα καλούνται να απομακρυνθούν.

