Πέθανε η Ιρένε Κάρα

Θλίψη για την απώλεια της ταλαντουχου ερμηνεύτριας του "Flashdance".

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Ιρένε Κάρα, που έγινε διάσημη με τα τραγούδια Fame και την παγκόσμια επιτυχία Flashdance… What a Feeling, απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η ατζέντης της.

Η Ιρένε Κάρα βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή στο σπίτι της στη Φλόρινα, ανέφερε η Τζούντιθ Μουρ, προσθέτοντας ότι τα αίτια του θανάτου της παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Η Νεοϋορκέζα καλλιτέχνιδα έγινε γνωστή το 1980 με την ταινία Fame, όπου υποδυόταν μια νεαρή μαθήτρια καλλιτεχνικού σχολείου στη Νέα Υόρκη. Τραγούδησε το ομότιτλο τραγούδι που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης μουσικής. Τρία χρόνια αργότερα συνέθεσε (μαζί με τον DJ Τζόρτζιο Μορόντερ) και τραγούδησε το Flashdance…What a Feeling, που πέρασε στην ιστορία με τη θρυλική χορογραφία της Τζένιφερ Μπιλς στην ταινία Flashdance. Το τραγούδι κέρδισε επίσης Όσκαρ και παραμένει μέχρι και σήμερα μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Η Ιρένε Κάρα είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία του 1970. Αν και δεν έκανε καμία άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία, συνέχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον θέατρο τα επόμενα χρόνια.

Ήταν διαζευγμένη και δεν είχε αποκτήσει παιδιά.

