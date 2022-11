Αθλητικά

Το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από το Λαύριο

Το ροζ φύλλο κατάφερε να αποσπάσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στο Λαύριο, με την τέταρτη σερί νίκη.

Το Περιστέρι «πάτησε γκάζι» μετά την πρώτη περίοδο και πέρασε το εμπόδιο του Λαυρίου εκτός έδρας με 85-79, υποχρεώνοντας την ομάδα του Χρήστου Σερέλη στην 7η συνεχόμενη ήττα της σε ισάριθμες αγωνιστικές από την έναρξη της περιόδου της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 36-43 (ημ.), 57-64, 79-85

Μπορεί το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη να μην ξεκίνησε καλά το ματς, ωστόσο, μετά το δεύτερο δεκάλεπτο βρήκε ρυθμό, πέρασε μπροστά στο σκορ κι άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο β΄ μέρος. Έφτασε έτσι στην 5η του νίκη (4η συνεχόμενη) σε 7 αγώνες και να παραμείνει στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας της Α1.

Για έκτο συνεχόμενο ματς η επίθεση του Λαυρίου ήταν η «αχίλλειος πτέρνα» της, καθώς ναι μεν κατάφερε σήμερα να ξεπεράσει τους 70 πόντους (σ.σ. δεν το είχε κάνει τις πέντε τελευταίες αγωνιστικές), αλλά, δε, απέτυχε να «σπάσει το ρόδι» γι΄ άλλη μια φορά γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα (7η), κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν στην παρουσία της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του επαγγελματικού μπάσκετ.

Από τους 10 παίκτες που χρησιμοποποίησε ο Βασίλης Σπανούλης, οι εννέα βρήκαν το δρόμο προς το καλάθι (σ.σ. μόνο ο Σταυρακόπουλος δεν το έκανε), με κορυφαίους τους Μπίλαν (14π.) και Κασελάκη με 12.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη προσπάθησε πολύ στο β΄ μέρος, πλησίασε στο -6 (69-75) περίπου 4 λεπτά πριν τη λήξη, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και, πλέον, το έργο της παραμονής δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.

Ο Κόουλ με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των γηπεδούχων, που είχαν τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη σε καλή μέρα (14 πόντους), ενώ στους 12 σταμάτησε ο Φλαγκ.

Διαιτητές: Μάνος, Τσολάκος, Μιλαπίδης

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Γκρέι 9 (1), Φλαγκ 12, Κόουλ 24 (3), Αλ. Νικολαΐδης 14 (3), Γερομίχαλος 2, Πιλάβιος, Ρεμι 7, Ντέιβις 6 (1), Κουζέλογλου 3, Κουρ 2

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 14, Μωραΐτης 12 (2), Ντένμον 10, Κασελάκης 12 (2), Αγραβάνης 9 (1), Τζούιστον 11 (1), Φρανσίσκο 7 (1), Ραντάνοφ 5 (1), Πουλιανίτης 5 (1), Σταυρακόπουλος

