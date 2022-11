Twitter – Σλοβενία: Το κυβερνών κόμμα αποχωρεί καταγγέλλοντας τον Ίλον Μασκ

Κόσμος

Το κυβερνών Κίνημα Ελευθερίας (GS) της Σλοβενίας αποφάσισε να σταματήσει να χρησιμοποιεί το Twitter, διατυπώνοντας ανησυχίες ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται από πολιτικούς για διάδοση ψευδών ειδήσεων και ρητορικής μίσους.

«Δεδομένης της συμπεριφοράς και των ανακοινώσεων του νέου ιδιοκτήτη και της διοίκησης του Twitter, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα ανοίξουν περαιτέρω τις πύλες του σε άσεμνους τρόπους επικοινωνίας και στη ρητορική μίσους», υπογράμμισε το GS σε ανακοίνωσή του σήμερα, αναφερόμενο στην πρόσφατη εξαγορά της πλατφόρμας από τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ.

Το GS του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο με μια ατζέντα που υποσχόταν να αποκαταστήσει την πολιτική ευπρέπεια και να ενισχύσει το κράτος δικαίου, το οποίο επικριτές υποστήριζαν ότι υπονομεύτηκε από τον συντηρητικό πρώην πρωθυπουργό Γιάνεζ Γιάνσα.

Ο Γιάνσα, ένας φανατικός χρήστης του Twitter με περισσότερους από 100.000 ακόλουθους σε μια χώρα δύο εκατομμυρίων κατοίκων, χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί το μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να επιτεθεί σε κριτικούς και σε μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Γκόλομπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε του Twitter για να αποφύγει τον πειρασμό των «γρήγορων δακτύλων», των βιαστικών αντιδράσεων πολλών στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης.

Το Κίνημα Ελευθερίας - που κατέχει 41 από τις 90 έδρες της Βουλής - τόνισε ότι ο λογαριασμός του στο Twitter αποκλείστηκε για τρεις εβδομάδες λόγω τεχνικών ζητημάτων και με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησε ότι δεν χρειαζόταν αυτό το μέσο για να απευθύνεται αποτελεσματικά στους πολίτες.

«Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα αποτέλεσε αντικείμενο κατάχρησης από μέλη και υποστηρικτές ορισμένων πολιτικών κομμάτων για την πόλωση της κοινωνίας, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, τη χειραγώγηση, τη δυσφήμιση, την προσβολή ή ακόμη και τη χρήση ρητορικής μίσους», ανέφερε το GS, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να είναι μέρος σε αυτό.

