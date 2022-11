Τοπικά Νέα

Εργατικό δυστύχημα - Εύβοια: Θρήνος για τον 53χρονο - Καταγγελίες για καθυστέρηση του ασθενοφόρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άντρας την ώρα που βρισκόταν σε δάσος και έκοβε ένα πεύκο, αυτό έπεσε και τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στη περιοχή της Λίμνης στην Βόρεια Εύβοια.

Συγκεκριμένα, ο υλοτόμος Νίκος Γιακουμάκης, την ώρα που βρισκόταν σε δάσος και έκοβε ένα δέντρο (πεύκο), αυτό έπεσε και τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα ο 53χρονος να χάσει την ζωή του.



Την ίδια ώρα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι καθυστέρησε αρκετή ώρα το ασθενοφόρο να πάει στο σημείο και να παραλάβει τον 53χρονο που ήταν εν ζωή μέχρι που κατέληξε...





Ανακοίνωση για το νέο τραγικό συμβάν απέστειλε στο EviaZoom.gr και η Τομεακή Οργάνωση Εύβοιας του ΚΚΕ:



«Οι Κομματικές Οργανώσεις Βόρειας Εύβοιας του ΚΚΕ, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου Δασεργάτη που σήμερα έφυγε από τη ζωή πάνω στον αγώνα του μεροκάματου και της επιβίωσης.



Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στις υλοτομίες και στο δάσος, στο λαό της Βόρειας Εύβοιας:



ΔΕΝ είναι μοιραίο σήμερα να πηγαίνουμε για δουλειά και να μην γυρνάμε σπίτι μας, ΔΕΝ μπορούμε να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι σε αυτό το επάγγελμά συμβαίνουν τέτοια θανατηφόρα δυστυχήματα, ότι είναι η φύση του επαγγέλματος τέτοια που είναι φυσικό και επόμενο να σακατεύονται και να σκοτώνονται συνάδελφοι την ώρα της δουλειάς τους.



Το σημερινό θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα, το προηγούμενο θανατηφόρο μόλις πριν 15 μέρες που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ την ώρα της δουλειάς άλλος συνάδελφος, οι δεκάδες εργαζόμενοι που έχουν ακρωτηριαστεί και σακατευτεί όλο αυτόν τον καιρό δείχνουν ότι σε ένα τέτοιο επάγγελμα που υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, η προστασία των εργαζομένων δεν είναι θέμα αποκλειστικά της εμπειρίας μεγαλύτερης ή μικρότερης.



Η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων είναι θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κρατική μέριμνα, με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων εργασίας – προστασίας – υγείας που έχουμε στην διάθεση μας σήμερα.



Η εντατικοποίηση της δουλειάς για να βγουν έγκαιρα οι τόνοι ξύλου, η ανασφάλεια για την αυριανή μέρα και πως θα ξημερώσει, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ με την απουσία μέτρων προστασίας και ασφαλείας με ευθύνη του κράτους οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα.



Σε αυτή την κατάσταση προστίθεται και η πλήρης υποβάθμιση του συστήματος Υγείας στην Βόρεια Εύβοια, οι ελλείψεις ασθενοφόρων και ιατρών στα Κ.Υ. που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρά έκτακτα περιστατικά. Επίσης το άθλιο οδικό δίκτυο που για να μεταφερθεί κάποιος στη Χαλκίδα θέλει τουλάχιστον δυο ώρες, που είναι κρίσιμες για τη ζωή του ασθενούς , όπως στον συνάδελφο σήμερα.



ΩΣ ΕΔΩ!!



Τώρα με ευθύνη του κράτους:



- Να παρθούν μέτρα προστασίας των συναδέλφων υλοτόμων, δασεργατών, ρετσινάδων



- Να δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας σε όλους χωρίς καθυστερήσεις



- Αναβάθμιση του συστήματος υγείας, με σύγχρονο και ικανό σε αριθμό εξοπλισμό, ασθενοφόρα, ιατρούς, σύγχρονα και επαρκή Κ.Υ.»

Πηγή: EviaZoom.gr