Μουντιάλ 2022: H Κόστα Ρίκα σόκαρε την Ιαπωνία

Η Κόστα Ρίκα «έπιασε» την Ιαπωνία στους τρεις βαθμούς και όλα είναι «ανοικτά» για την πρόκριση.

Με μία σημαντική έκπληξη, συνεχίσθηκε το Μουντιάλ του 2022, καθώς για την 2η αγωνιστική του τουρνουά, η Κόστα Ρίκα, που είχε γνωρίσει συντριβή με 7-0 από την Ισπανία, στην πρεμιέρα, νίκησε με 1-0 την Ιαπωνία, που είχε κάνει την έκπληξη, επικρατώντας της Γερμανίας με 2-1. Το «χρυσό» γκολ, σημείωσε ο Κέϊσερ Φούλερ στο 81ο λεπτό, ενώ πλέον, η Κόστα Ρίκα «έπιασε» την Ιαπωνία στους τρεις βαθμούς και όλα είναι «ανοικτά» για την πρόκριση.

Ο αγώνας, διεξήχθη στην πόλη Αλ Ραγιάν και στο χωρητικότητας 45.032 θεατών «Ahmad Bin Ali Stadium», ενώ η 2η αγωνιστική του ομίλου, θα ολοκληρωθεί απόψε (27/11, 21:00) με το ντέρμπι Ισπανία-Γερμανία.

Ο Χάϊμε Μοριγιάσου, έκανε πέντε αλλαγές στην αρχική 11άδα της εθνικής Ιαπωνίας, σε σχέση με την ομάδα που νίκησε 2-1 την Γερμανία, στην πρεμιέρα, σε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Θέση στο βασικό σχήμα, πήραν οι Ντοάν, Σόμα, Ουέντα, Γιαμάνε και Μορίτα, ενώ ο προπονητής της Κόστα Ρίκα, Λουϊς Φερνάντο Σουάρες, προχώρησε σε μόλις δύο αλλαγές, από την ομάδα που παρέταξε στην συντριβή με 7-0 από την Ισπανία, καθώς τα «νέα πρόσωπα», είναι ο Τόρες και ο Γουάστον.

Οσοι βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά και όσοι είδαν το ματς από την τηλεόραση, παρακολούθησαν το πιό... βαρετό ημίχρονο του εφετινού Μουντιάλ. Οι Ιάπωνες μπήκαν δυνατά στο γήπεδο και επέβαλαν τον ρυθμό τους, όμως οι Κοσταρικανοί είχαν 11 παίκτες πίσω από την μπάλα, με αποτέλεσμα η μπάλα να παίζεται στην μεσαία γραμμή και μέχρι έξω από την περιοχή τους. Μετά το 15λεπτο, η Κόστα Ρίκα ισορρόπησε τον ρυθμό του αγώνα και από το 30` και μετά οι Ασιάτες ξαναπήραν τον έλεγχο, χωρίς όμως να καταφέρουν ν' απειλήσουν τον Νάβας.

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι Ασιάτες μπήκαν αποφασισμένοι να πάρουν την νίκη, που θα τους έφερεν «αγκαλιά» με την πρόκριση. Πίεσαν ψηλά και διαρκώς, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν αρκετές καλές στιγμές, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν. Στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, οι 22 ποδοσφαιριστές «ανέβασαν» την ένταση στο παιχνίδι τους και προσπάθησαν να φθάσουν στο γκολ, που προφανώς θα ισοδυναμούσε με νίκη. Και αντίθετα με την ροή και την εικόνα του ματς, αυτοί που το κατάφεραν, ήταν οι Κοσταρικανοί, με τον Κέϊσερ Φούλερ στο 81ο λεπτό.

Στην συνέχεια, οι Ασιάτες προσπάθησαν να ισοφαρίσουν, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς στο 88ο λεπτό, ο Νάβας απέκρουσε το εξ' επαφής σουτ του Καμάντα και διατήρησε την πολύτιμη νίκη για την Κόστα Ρίκα.

Διαιτητής: Μάϊκλ Ολιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες : Γιαμάνε, Ιτακούρα, Εντο - Κοντρέρας, Μπόρχες, Κάλβο

Συνθέσεις:

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (Λουϊς Φερνάντο Σουάρες): Νάβας, Γουάστον, Ντουάρτε, Κάλβο, Οβιέδο, Φούλερ, Μπόρχες (89` Σάλας), Τεγέδα, Τόρες, Κάμπελ, Κοντρέρας (65` Μπένετ).

ΙΑΠΩΝΙΑ (Χάϊμε Μοριγιάσου): Γκόντα, Γιαμάνε (62` Μιτόμα), Ιτακούρα, Γιοσίντα, Ναγκατόμο (46` Χ.Ιτο), Εντο, Μορίτα, Ντοάν (67` Τζ.Ιτο), Καμάντα, Σόμα (82` Μιναμίνο), Ουέντα (46` Ασάνο).

