Αθλητικά

Ιωνικός – Απόλλωνας Πάτρας: Νίκη – ανάσα για τους Νικαιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γηπεδούχου κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλο αγώνα σε μια αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια της.

Τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League, και πρώτη μετά από πέντε διαδοχικές ήττες, πανηγύρισε ο Ιωνικός. Οι Νικαιώτες επικράτησαν 79-75 του Απόλλωνα Πατρών στο κλειστό του Πλάτωνα, σε αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής, και πήραν βαθμολογική «ανάσα», πιάνοντας τον σημερινό αντίπαλό τους (ρεκόρ 2-5 αμφότεροι), ο οποίος παραμένει χωρίς νίκη σε τρία εκτός έδρας ματς.

Με επιθετικές «αιχμές» τους Γκρίφιν και Καράμπελα, οι Αχαιοί ξεκίνησαν δυνατά και προηγήθηκαν 13-6 στο 4ο λεπτό, 31-23 στο 9΄ και 35-29 στο 12΄. Ομως, η είσοδος του νεοαποκτηθέντα Ανχελ Νούνιες Καστίγιο έδωσε ώθηση στον Ιωνικό, ο οποίος με ένα επιμέρους σκορ 14-4 πέρασε μπροστά 43-39 στο 16΄. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 48-48 και στη συνέχεια οι Μαυροκεφαλίδης και Χόκινς βοήθησαν τους γηπεδούχους να πάρουν μικρό προβάδισμα με 62-56, όμως ο Απόλλων «απάντησε» άμεσα με σερί 7-0.

Στις αρχές της τελευταίας περιόδου, οι Νικαιώτες προηγήθηκαν 71-67, αλλά έμειναν 4,5 λεπτά χωρίς πόντο και οι φιλοξενούμενοι, με έξι διαδοχικούς πόντους του Τέιλορ και ένα καλάθι του Ντέιβις, «πήραν κεφάλι» στο σκορ (71-75). Στο φινάλε, ήταν η σειρά των «μελανόλευκων» να... μπλοκάρουν επιθετικά, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιωνικό να ισοφαρίσει και να προσπεράσει 77-75, με 2/4 βολές του Μαυροκεφαλίδη. Ο Γκρίφιν αστόχησε δύο φορές σε τρίποντο στο τελευταίο λεπτό και ο Χόκινς με 2/2 βολές στα επτά δευτερόλεπτα «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 48-48, 69-67, 79-75

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Θεονάς, Τηγάνης

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κώστας Μέξας): Χάμιλτον 5 (1τρ., 8ασ.), Μαυροκεφαλίδης 17 (2), Μάντζαρης 3 (1), Χόκινς 21 (1), Λέισι 9 (2), Μπέμπης, Νούνιες 4, Σίμονς 7 (6ασ.), Κορκοντζέλος, Αρσενόπουλος 5 (1), Παρκς 8

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 15 (3), Ντέιβις 3 (12ρ.), Μπόγρης 4, Καράμπελας 15 (3τρ., 6ασ.), Καλχούν 11 (3), Βησσαρίου, Σιλά 6, Χέινς-Τζόουνς 4, Τέιλορ 17 (3τρ., 7ρ.), Μαστρογιαννόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό σε δύο σχολεία στη Βραζιλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση ενόπλου

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία (εικόνες)