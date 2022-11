Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Μεγάλη νίκη της Γκάνας επί της Νότιας Κορέας

Εντυπωσιακό το παιχνίδι της Γκάνα με την Νότια Κορέα. Ανατροπές και γκολ, αλλά μόνο ένας νικητής.

Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι στο "Education City Stadium" του Αλ Ραγιάν, η Γκάνα νίκησε 3-2 τη Νότια Κορέα και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για πρόκριση από τον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2022.

Οι Αφρικανοί προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο, με τέρματα των Σαλίσου (24΄) και Κούντους (34΄), αλλά με δύο γκολ του Γκουέ-σουνγκ Τσο (58΄, 61΄), ο οποίος προτιμήθηκε στην ενδεκάδα αντί του Ούι-τζο Χουάνγκ του Ολυμπιακού, η ασιατική ομάδα ισοφάρισε προσωρινά. Ο Κούντους στο 68΄ χάρισε τελικά τη νίκη στους «black stars», που θα παίξουν πλέον κόντρα στην Ουρουγουάη το εισιτήριο για τους «16». Η Κορέα έμεινε στον ένα βαθμό και, έχοντας μπροστά της το ματς με την Πορτογαλία, οδεύει ολοταχώς προς τον αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων, για τρίτη σερί διοργάνωση.

Το ματς ξεκίνησε με τους Κορεάτες να παίρνουν τον έλεγχο, να κερδίζουν αλλεπάλληλα κόρνερ (επτά στο πρώτο 20λεπτο!), αλλά να μην καταφέρνουν να απειλήσουν την αντίπαλη εστία. Στον αντίποδα και κόντρα στη ροή του αγώνα, στην πρώτη στατική φάση που κέρδισε κοντά στην περιοχή, η Γκάνα άνοιξε το σκορ. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Τζόρνταν Αγιού από αριστερά στο 24΄, η μπάλα «κόλλησε» στη μικρή περιοχή και ο προωθημένος Σαλίσου την έσπρωξε στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι Ασιάτες έδειξαν σοκαρισμένοι από αυτή την εξέλιξη και, όχι απλά δεν αντέδρασαν, αλλά δέκα λεπτά αργότερα (34΄) δέχθηκαν και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά σε ροή αγώνα.

Ο Τζόρνταν Αγιού σέντραρε από τα αριστερά και ο αμαρκάριστος Κούντους με ωραία κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα των «black stars», που απέκτησαν σημαντικό αβαντάζ νίκης.

Η Νότια Κορέα προσπάθησε να γίνει πιο ουσιαστική στο β΄ ημίχρονο, έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία με κεφαλιά του Γκουέ-σουνγκ Τσο στο 53΄ (απέκρουσε σε κόρνερ ο Ζίγκι) και τελικά κατάφερε να μειώσει στο 58΄. Ο Κανγκ-ιν Λι, στην πρώτη ενέργειά του στο παιχνίδι (μόλις είχε μπει αλλαγή), έκλεψε τη μπάλα, έκανε τη σέντρα και ο Τσο με κοντινή κεφαλιά βρήκε δίχτυα.

Ξαφνικά η ψυχολογία άλλαξε και μέσα σε τρία λεπτά ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε, πάλι με κεφαλιά, αυτή τη φορά μετά από σέντρα του Τζιν-σου Κιμ.

Ο αγώνας όμως επιφύλασσε κι άλλες συγκινήσεις. Στο 68ο λεπτό η Γκάνα βγήκε μπροστά και ο Μενσά έκανε το γύρισμα προς τον Ινιάκι Γουίλιαμς, ο επιθετικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν βρήκε τη μπάλα, όμως αυτή στρώθηκε στον Κούντους, ο οποίος σούταρε και «νίκησε» τον Σέουνγκ-γκιου Κιμ, «γράφοντας» το 3-2 με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του.

Ο Ζίγκι διαφύλαξε το προβάδισμα των Αφρικανών, αποκρούοντας δύσκολα το απευθείας φάουλ του Κανγκ-ιν Λι στο 75΄, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Σαλίσου έσωσε σχεδόν πάνω στη γραμμή, στο πλασέ του Τζιν-σου Κιμ, ο οποίος είχε άλλη μία ευκαιρία στο 84΄, όταν αστόχησε σε σουτ μέσα από την περιοχή.

Η τελευταία ευκαιρία των Κορεατών ήταν ένα σουτ του Τσο στο 94΄, στο οποίο ο Ζίγκι είπε εκ νέου «όχι» και επισφράγισε τη νίκη της ομάδας του.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα αποβλήθηκε για διαμαρτυρία ο Πορτογάλος προπονητής της Νότιας Κορέας, Πάουλο Μπέντο.

Διαιτητής: Αντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Γου-γιουνγκ Τζουνγκ, Γιουνγκ-γκουόν Κιμ - Αμαρτέι, Λαμπτέι

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Πάουλο Μπέντο): Σέουνγκ-γκιου Κιμ, Μουν-χουάν Κιμ, Μιν-τζάε Κιμ (90+2΄ Κιουν-γκουόν Κουόν), Γιουνγκ-γκουόν Κιμ, Τζιν-σου Κιμ, Γου-γιουνγκ Τζουνγκ (78΄ Ουί-τζο Χουάνγκ), Ιν-μπέομ Χουάνγκ, Χέουνγκ-μιν Σον, Γου-γέονγκ Τζέονγκ (46΄ Σανγκ-χο Να), Τσανγκ-χουν Κουόν (57΄ Κανγκ-ιν Λι), Γκουέ-σουνγκ Τσο

ΓΚΑΝΑ (Οτο Αντο): Ζίγκι, Λαμπτέι (78΄ Οντόι), Αμαρτέι, Σαλίσου, Μενσά (88΄ Ραχμάν), Παρτέι, Αμπντούλ Σαμέντ, Κούντους (83΄ Τζίκου), Α. Αγιού (78΄ Κιερέ), Γουίλιαμς, Τζ. Αγιού (78΄ Σουλεμανά)

