Μουντιάλ 2022: Επιστρέφει ο Μπενζεμά;

Ο Γάλλος επιθετικός είναι πολύ πιθανό να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα για τους υπόλοιπους αγώνες του Μουντιάλ 2022.

Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, που βγήκε «νοκ άουτ» από την αποστολή εξαιτίας τραυματισμού, φαίνεται να είναι ένα βήμα πριν την μεγάλη του επιστροφή στο ρόστερ των «τρικολόρ» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπου οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16».

Ωστόσο, η επιστροφή του Γάλλου αναμένεται να επιβεβαιωθεί οριστικά λίγες ώρες μετά την 3η αγωνιστική του 4ου ομίλου όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει την Τυνησία.

Την είδηση ότι ο Καρίμ Μπενζεμά έχει σχεδόν αναρρώσει από τον τραυματισμό του μετέδωσε ο Ισπανός δημοσιογράφος, Κάρλος Ροντρίγκες.

Με τον Καρίμ Μπενζεμά να βρίσκεται σε φάση επιστροφής, τα δεδομένα στο Μουντιάλ αλλάζουν. Η Γαλλία θέλει να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της στα γήπεδα του Κατάρ και η προσθήκη του επιθετικού της Ρεάλ θα την… εκτοξεύσει.

