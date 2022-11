Πολιτική

Μεταναστευτικό: Συμφωνία για εθελοντικές επιστροφές με την Frontex

Σε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των εθελοντικών επιστροφών κατέληξαν το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η Frontex.

Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ενίσχυση των εθελοντικών επιστροφών μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους συναποφάσισαν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η Frontex.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, σε σημερινή συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης, Νότη Μηταράκη, με τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, αρμόδιο για τις επιστροφές, Λαρς Γκέρντες, συμφωνήθηκε ο ευρωπαϊκός οργανισμός να παρέχει εργαλεία και τεχνική υποστήριξη, σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε όλη τη διαδικασία που ακολουθείται για τις εθελοντικές επιστροφές.

Το σχετικό σχέδιο δράσης αναμένεται να υπογραφεί στις Βρυξέλλες και αμέσως μετά θα συσταθεί ειδική ομάδα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του, στην οποία θα μετέχουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιστροφών της Frontex και στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εξάλλου, αύριο ο υπουργός Μετανάστευσης θα ταξιδέψει στη Γενεύη για να συμμετάσχει ως ομιλητής στην 113η συνεδρίαση του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Στη Γενεύη για το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης

Στην Ελβετία θα βρεθεί την Τρίτη (28/11) ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, ο οποίος θα λάβει μέρος στην 113η συνεδρίαση του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Ο Υπουργός θα μεταβεί στη Γενεύη όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία σχετικά με τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού ενώ θα υπογραμμίσει για μια ακόμη φορά τη σημασία αλληλεγγύης στις χώρες πρώτης υποδοχής.

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης θα έχει σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους όπου θα ανταλλάξουν απόψεις σε μια προσπάθεια να βρεθούν περαιτέρω λύσεις για το ανθρωπιστικό πρόβλημα του Μεταναστευτικού.

