Λιμενικό: άσκηση έρευνας και διάσωσης στη Ρόδο (εικόνες)

Η άσκηση συντελέστηκε στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας του με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής - Frontex.

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας του Λιμενικού Σώματος με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής/FRONTEX διεξήχθη την 25 και 26 Οκτωβρίου 2022 ευρείας κλίμακας άσκηση έρευνας και διάσωσης (SAR Workshop) στη νήσο Ρόδο. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε συναφούς είδους περιστατικά, η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών καθώς και ο εντοπισμός - επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών.

Την πρώτη μέρα (25/10), παρουσία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Αλεξανδράκη Γεώργιου, έλαβαν χώρα διαλέξεις και παρουσιάσεις γενικού περιεχομένου επί θεμάτων Έρευνας και Διάσωσης από στελέχη του Οργανισμού, στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., του Κυπριακού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, της Ιταλικής και Φινλανδικής Ακτοφυλακής καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).

Τη δεύτερη ημέρα (26/10) διεξήχθη πρακτική άσκηση διαχείρισης περιστατικού Έρευνας και Διάσωσης, υπό το συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της ν. Ρόδου, με ρεαλιστικό σενάριο, το οποίο περιελάμβανε Ι/Φ σκάφος με επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, πυρκαγιά επί του σκάφους, ανθρώπους στη θάλασσα κ.λ.π. με τη συνεργασία μεταξύ θαλασσίων και εναερίων μέσων.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Πειραιά (ΕΚΣΕΔ), με συντονιστικό ρόλο, καθώς και περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 090 “ΓΑΥΔΟΣ”, γαλλικό περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης Γαλλικών Τελωνειακών Αρχών (FRA OPV), ιταλικό περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης Ιταλικής Ακτοφυλακής (ITA OPV), μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) και ταχύπλοο σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.)

Η διενέργεια της άσκησης πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία επιτελών στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στελεχών του Οργανισμού FRONTEX, Αξιωματούχων από Κύπρο, Αλβανία, Κροατία, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Λίβανο, Ρουμανία, Ισπανία, Φινλανδία και Τυνησία καθώς και εκπροσώπων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τέλος εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων.

