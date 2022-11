Πολιτική

Μεγάλη Βρετανία: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον βασιλιά Κάρολο (εικόνες)

Σε θερμό κλίμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Βασιλιά Καρόλου. Παρούσα η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.



Ολοκληρώθηκε η ιδιωτική συνάντηση του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο κάστρο του Γουίνδσορ, όπου ο μονάρχης υποδέχεται prive αρκετούς καλεσμένους του.

Παρούσα ήταν και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα.

This afternoon, the Prime Minister of Greece, Mr. Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis visited The King at Windsor Castle. pic.twitter.com/QfLkiYskRA — The Royal Family (@RoyalFamily) November 28, 2022

Οι δύο άνδρες, όμως, έχουν έρθει πιο κοντά τα τελευταία χρόνια, με όχημα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει δείξει ο πρωθυπουργός για το Dumfries House στη Σκωτία, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο για το project ανάπλασης του Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

