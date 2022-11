Κοινωνία

“Έπεσαν” τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν δειλά την εμφάνισή τους.

(εικόνα αρχείου)

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έπεσαν δειλά δειλά το απόγευμα της Δευτέρας

Λίγο πριν μπει ο Δεκέμβριος, ο χειμώνας έκανε δειλά την εμφάνισή του με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση σε όλη τη χώρα και τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έπεσα δειλά δειλά το απόγευμα της Δευτέρας στην Πάρνηθα ενώ στα λευκά έχουν ήδη ντυθεί περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Η εικόνα από το δείχνει να πέφτουν νιφάδες τουλάχιστον στα 1.100 μέτρα.

Πηγή: Forecastweather.Greece

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική παράσυρση: Δωρίζονται τα όργανα της 21χρονης φοιτήτριας

Κορονοϊός - σχολεία: “Τέλος” στα σενάρια για επιστροφή της μάσκας

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του