Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Νίκη με υπογραφή Μπρούνο Φερνάντες για την Πορτογαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Ρονάλντο να ανοίγει το σκορ κι ένα πέναλτι εκτελεσμένο από τον Μπρούνο Φερνάντες, η Πορτογαλία πήρε τη νίκη έναντι στην Ουρουγουάη.

Η Πορτογαλία ήταν πιο ουσιαστική, νίκησε με 2-0 την Ουρουγουάη στο «Λουσαΐλ Ικόνικ» με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες και μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του 8ου ομίλου, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ του Κατάρ. Η «Σελέστε» θα πρέπει να περιμένει και το τελευταίο ματς με την Γκάνα, για να μάθει εάν θα συνεχίσει στη διοργάνωση ή, θα πάρει πρόωρα το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα.

Τα γκολ του Μπρούνο Φερνάντες στο 54΄ και στο 90΄+3 με πέναλτι (είχε και δοκάρι στο 90΄+9) έκριναν το ντέρμπι του γκρουπ κι έστειλαν τους Ίβηρες στην φάση των «16». Παράλληλα, πήραν και «εκδίκηση» από την αντίπαλό τους για την ήττα που είχαν γνωρίσει πριν από 4 χρόνια στο πρώτο ματς των νοκ άουτ του τουρνουά της Ρωσίας, όταν η Ουρουγουάη είχε επικρατήσει με 2-1 και προκρίθηκε στους «8».

Η Πορτογαλία, έχοντας και την τύχη με το μέρος της, έκανε για 3η φορά στην ιστορία της το 2Χ2 στην φάση των ομίλων Μουντιάλ, όπως το 1966 και 2002 όταν έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς.

Κακό από πλευράς ποιότητας ήταν το πρώτο ημίχρονο στο «Λουσαΐλ Ικόνικ», με την Πορτογαλία να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην είναι καθόλου απειλητική προς την εστία του Ροτσέτ. Η "σελέστε" στο διάστημα αυτό έδειξε μεγαλύτερη διάθεση για να επιτεθεί και μπορεί να περίμενε τους Ίβηρες στο μισό του γηπέδου, αλλά ήταν πιο επικίνδυνη από τους αντιπάλους της κι αν μια ομάδα θα μπορούσε να είχε μπει με προβάδισμα στ΄ αποδυτήρια αυτή θα έπρεπε να ήταν αυτή του Ντιέγκο Αλόνσο.

Γενικά το ματς στο πρώτο μέρος ήταν αρκετά κλειστό, με τους παίκτες και των δύο ομάδων να μη ρισκάρουν και να δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην άμυνα. Θέαμα και δημιουργία... μηδέν, με μόλις μία "καθαρή" ευκαιρία για γκολ, για λογαριασμό της Ουρουγουάης. Οι Πορτογάλοι, από την πλευρά τους, δεν είχαν ούτε... υποψία ευκαιρίας!

Στο 32΄ ο Μπεντανκούρ πήρε τη μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, αλλά νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Ντιόγκο Κόστα στη μοναδική μεγάλη φάση του πρώτου μέρους.

Ο άσος της Τότεναμ ήταν πρωταγωνιστής και στη δεύτερη καλή στιγμή των Ουρουγουανών στο πρώτο μέρος, όταν βρέθηκε στην περιοχή από γύριγμα του Νούνιες στο 36΄, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και η μπάλα αφού βρήκε και σε συμπαίκτη του έφυγε άουτ.

Πέρασαν 52 λεπτά στο παιχνίδι για να απειλήσει η Πορτογαλία την εστία του Ροτσέτ, με τον Ζοάο Φέλιξ να μπαίνει στην περιοχή, αλλά να μην δείχνει... ομαδικό πνεύμα. Αντί να γυρίσει στον αμαρκάριστο Μπερνάρντο Σίλβα, προτίμησε να τελειώσει μόνος του την φάση και ν΄ αστοχήσει.

Στο 54΄, όμως, η Πορτογαλία πήρε το προβάδισμα. Ο... μίστερ-ασίστ της ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες έβγαλε τη σέντρα, ο Ρονάλντο έβαλε το κεφάλι του στην πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα δίχτυα του Ροτσέτ (1-0). Το γκολ χρεώθηκε στο μέσο της Γιουνάιτεντ, καθώς δεν φαίνεται καθαρά εάν ακούμπησε τη μπάλα ο Ρονάλντο, ο οποίος "πνίγηκε" στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Μη έχοντας άλλες επιλογές, η Ουρουγουάη τα έπαιξε όλα για όλα στη συνέχεια και πίεσε πολύ για την ισοφάριση. Στάθηκε άτυχη, όμως, καθώς στο 75ο λεπτό το βολέ του νεοσειλθόντα Γκόμες τράνταξε το αριστερό δοκάρι του Κόστα, ενώ στο δίλεπτο 77΄-78΄ το συγκρότημα του Αλόνσο έχασε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για το 1-1, αρχικά με τον Σουάρες ν΄ αστοχεί από πολύ κοντά και στη συνέχεια με τον Αρασκαέτα να βγαίνει μόνος του απέναντι στον Κόστα και να μην τελειώνει την φάση (απέκρουσε σωτήρια ο Πορτογάλος κίπερ).

Κι αφού δεν σκόραραν οι Ουρουγουανοί στο διάστημα που πίεσαν, ήρθε στο 90΄ το χέρι του Χιμένες στην περιοχή από προσπάθεια του Φερνάντες, με το διαιτητή να βλέπει την φάση στο VAR και να δείχνει το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Φερνάντες στο 90΄+3 (2-0).

Διαιτητής: Αλιζερα Φαγκάνι (Ιράν)

Κίτρινες: Νέβες, Φέλιξ, Ντίας - Μπεντανκούρ, Ολιβέρα

Οι συνθέσεις:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος): Ντιόγκο Κόστα, Κανσέλο, Πέπε, Ρούμπεν Ντίας, Μέντες (42΄ Γκερέιρο), Νέβες (69΄ Λεάο), Μπερνάρντο Σίλβα, Φερνάντες, Φέλιξ (82΄ Βιτίνια), Ρονάλντο (82΄ Ράμος), Γουίλιαμ Καρβάλιο (82΄ Παλίνια)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Ντιέγκο Αλόνσο): Ροτσέτ, Χιμένες, Γκοντίν (62΄ Πελίστρι), Κοάτες, Βαρέλα, Ολιβέρα (86΄ Βίνα), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε, Βεσίνο (62΄ Αρασκαέτα), Νούνιες (72΄ Γκόμες), Καβάνι (73΄ Σουάρες)

Εισβολή διαδηλωτή στο Πορτογαλία – Ουρουγουάη

Ένας διαδηλωτής κρατώντας μια σημαία με ουράνιο τόξο και μια μπλούζα που έγραφε «Σεβασμός για τις Ιρανές γυναίκες» στην πλάτη, έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει αγώνα μεταξύ Πορτογαλίας και Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Το προσωπικό ασφαλείας επενέβη γρήγορα και απομάκρυνε τον διαδηλωτή, ο οποίος είχε και το «Save Ukraine» στο μπροστινό μέρος της μπλούζας του.

Η διοργάνωση περιβάλλεται από διαμάχες σχετικά με τη συμπεριφορά του «οικοδεσπότη» Κατάρ προς την κοινότητα LGBT+ καθώς και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική παράσυρση - Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Έμμας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός - σχολεία: “Τέλος” στα σενάρια για επιστροφή της μάσκας

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 21 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση