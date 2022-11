Καιρός

Κακοκαιρία “Ariel”: Ισχυρές βροχές, κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι την Τετάρτη

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.



Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα αναμένεται την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με κύρια χαρακτηριστικά τα τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και τους θυελλώδεις νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ.



Από το πρωί στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη Κρήτη (κυρίως η δυτική και η νότια), και βαθμιαία την υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Κυκλάδες, την Εύβοια , τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα , προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας. Χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και από το απόγευμα 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν, νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



Στην Μακεδονία και την Θράκη παρουσιάζονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά ιδιαίτερα στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη παρουσιάζονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στη δυτική και νότια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι από τις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Την Πέμπτη στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη (κυρίως τη δυτική και τη νότια) προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά θα συνεχίσουν να επηρεάζουν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και το βράδυ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και από το μεσημέρι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με18 βαθμούς .

