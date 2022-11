Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Σενεγάλη επικράτησε του Εκουαδόρ

Σε εναν αγώνα με μπόλικο "καρδιοχτύπι" και για τους δύο αντιπάλους η Σενεγάλη ήταν η μεγάλη νικήτρια.

Η Σενεγάλη ήταν η απόλυτη θριαμβεύτρια στον «τελικό» με τον Ισημερινό που είχε ως... έπαθλο τη 2η θέση του 1ου ομίλου και την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, καθώς επικράτησε με 2-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, σε ένα ματς με τρομερές εναλλαγές συναισθημάτων που «έσπασε» καρδιές μέχρι το τελικό σφύριγμα του Κλεμάν Τουρπέν...

Τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», αν κι αγωνίζονται στο εφετινό Μουντιάλ χωρίς τον ηγέτη τους Σαντιό Μανέ, προηγήθηκαν στο 44’ με το εύστοχο πέναλτι του Σαρ και παρά την ισοφάριση του Καϊσέδο στο 68’, ο αρχηγός, Καλιντού Κουλιμπαλί στο 70’ έδωσε το «εισιτήριο» της πρόκρισης στους Σενεγαλέζους.

Στο «Khalifa International Stadium» της Ντόχα, η Σενεγάλη ήταν πιστή στο ραντεβού της με την πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση έπειτα από 20 χρόνια. Με τον Αλιού Σισέ να οδηγεί την ομάδα του στον επόμενο γύρο, αυτή τη φορά σαν προπονητής, στην επέτειο δύο χρόνων από τον θάνατο του εμβληματικού μέσου της Σενεγάλης, Πάπα Μπούμπα Ντιόπ.

Οι Αφρικανοί ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και ξεκίνησαν το ματς με πολύ μεγάλη ένταση. Στο 3’ ο Ιντρίσα Γκέιγ και στο 8’ ο Ντιά έχασαν μοναδικές ευκαιρίες σουτάροντας άουτ αν και βρέθηκαν σε θέση βολής απέναντι στον Γκαλίντες.

Η πίεση των Σενεγαλέζων ανταμείφθηκε στο 44’, όταν Χινκαπιέ ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Σαρ. Ο ίδιος παίκτης ανέλαβε την εκτέλεση και δεν λάθεψε κάνοντας το 1-0 για τους Σενεγαλέζους.

Στο δεύτερο μέρος ο Ισημερινός βγήκε μπροστά για να ισοφαρίσει και να ξαναπάρει το «εισιτήριο» της πρόκρισης στα δικά του χέρια. Οι αλλαγές του Άλφαρο τόνωσαν την επίθεση της ομάδας του με τον Σιφουέντες να χάνει σπουδαία ευκαιρία στο 49’ μπροστά από τον Μεντί.

Στο 68’ από εκτέλεση κόρνερ, ο Τόρες έπιασε την πρώτη κεφαλιά κι ο Καϊσέδο από κοντά έσπρωξε την μπάλα στην κενή εστία ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η χαρά των παικτών του Ισημερινού κράτησε, ωστόσο, μόλις δύο λεπτά. Στο 70’ από εκτέλεση φάουλ με γέμισμα από δεξιά, η μπάλα εξοστρακίστηκε στο σώμα του Βαλένσια, στρώθηκε στον Κουλιμπαλί που δεν αστόχησε κάνοντας με δυνατό βολέ το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Ι. Γκέιγ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκαλίντες, Τόρες, Χινκαπιέ, Εστουπινιάν, Εστράδα (64’ Ρεάσκο), Πρεσιάδο (85’ Πορόσο), Γκρουέζο (46’ Σιφουάντες), Πλάτα, Καϊσέδο, Φράνκο (46’ Σαρμιέντο), Βαλένσια.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Αλιού Σισέ): Ε. Μεντί, Σαμπαλί, Κουλιμπαλί, Ντιαλό, Τζάκομπς, Σις (74’ Ν. Μεντί), Ιντρίσα Γκέιγ, Πάπε Γκέιγ, Εντιαγιέ (75’ Ντιένγκ), Σαρ, Ντιά (90’+5’ Παπ Αμπού Σισέ).

