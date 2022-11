Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το Κατάρ “υποκλίθηκε” στην Ολλανδία

Πρωτιά της Ολλανδίας στον όμιλο, που αφήνει τη διοργανώτρια χώρα εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.



H Ολλανδία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε 2-0 του Κατάρ, στην τελευταία αναμέτρηση για τον 1ο όμιλο του Μουντιάλ 2022. Έτσι, η ομάδα του Λουϊς Φαν Γκάαλ εξασφάλισε την πρώτη θέση, που σημαίνει ότι το Σάββατο (3/12) στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη του 2ου ομίλου (μία εκ των Αγγλία, Ιράν, ΗΠΑ, Ουαλία). Το ματς έγινε στο στάδιο «Αλ Μπάιτ» στην πόλη Αλ Χορ και τα γκολ σημείωσαν ο Γκάκπο στο 26ο και Φρένκι ντε Γιονγκ στο 50ο λεπτό.

Το Κατάρ είχε ήδη αποκλειστεί πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και ήθελε να κλείσει έστω με έναν βαθμό αυτήν την πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν δύσκολη η αποστολή του και τελικά δεν τα κατάφερε...

Στο 26΄ ο Κόντι Γκάκπο πήρε μια πάσα από τον Κλάασεν, έκανε διαγώνια κούρσα περίπου 20 μέτρων με δεξί σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ. Έτσι, ο 23χρονος επιθετικός της Αϊντχόφεν σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο ματς παγκοσμίου κυπέλλου, προσθέτοντας το όνομά του σε ένα πολύ κλειστό “club” θρυλικών Ολλανδών ποδοσφαιριστών. Αντίστοιχο επίτευγμα έχουν να επιδείξουν μόνο ο Γιόχαν Νέεσκενς (1974), ο Ντένις Μπέργκαμπ (1994) και ο Γουέσλι Σνάιντερ (2010).

Στο 50΄ ο Μπαρσάμ απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του Μέμφις Ντεμπάι, όμως ο Φρένκι ντε Γιονγκ συνέλαβε... κοιμώμενους τους αμυντικούς του Κατάρ, μπήκε ανάμεσά τους και απλώς «έσπρωξε» τη μπάλα στα δίχτυα.

Ήταν το πρώτο γκολ του μέσου της Μπαρτσελόνα με την εθνική μετά από σχεδόν τρία χρόνια και κάπου εκεί το ματς έλαβε τέλος όσον αφορά τον τελικό νικητή, αλλά και την ομάδα που θα κατακτούσε την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου. Στις καθυστερήσεις ο Μπέρχαους έχασε την ευκαιρία να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, όταν το εκπληκτικό φαλτσαριστό του σουτ βρήκε στη συμβολή των δοκαριών του Μπαρσάμ.

Οι «Οράνιε» βρίσκονται ξανά στα νοκ άουτ ενός παγκοσμίου κυπέλλου και η αλήθεια είναι ότι με τις τρεις πρώτες εμφανίσεις τους δικαιούνται να ονειρεύονται κάτι περισσότερο. Ίσως και μια πορεία αντίστοιχη με το 2010, όταν είχαν φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης της Νότιας Αφρικής.

Διαιτητής: Μπακαρί Γκασαμά (Γκάμπια)

Κίτρινες: Ακέ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Λουίς Φαν Χάαλ): Νόπερτ, Ακέ, φαν Ντάικ, Τίμπερ, Μπλιντ, Ντάμφρις, Φρ. ντε Γιονγκ (86΄ Τέιλορ), ντε Ρόον (83΄ Κόπμαϊνερς_), Κλάασεν (66΄ Μπέρχαους), Ντεπάι (66΄ Γιάνσεν), Γκάκπο (83΄ Βέγκχορστ).

ΚΑΤΑΡ (Φέλιξ Σάντσεθ): Μπαρσάμ, Αλαά (85΄ Αμπντουλαζίζ), Χασάν, Κούκι, Μιγκέλ, Μοχαμάντ (85΄ Μουσαάμπ), Μαντίμπο (64΄ Μπουντιάφ), Χατέμ, Αλ Χαϊντός (64΄ Ασαντάλα), Αφίφ, Αλμόεζ Αλί (64΄ Μουντάρι).





