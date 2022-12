Life

Η Μέγκαν Μαρκλ απαντά στις φήμες για συμμετοχή της σε ριάλιτι

Ο Άντι Κοέν ρώτησε την Μέγκαν Μαρκλ τι απαντάει στους θαυμαστές της που θέλουν να τη δουν να συμμετάσχει στο "Real Housewives of Beverly Hills".



Η Μέγκαν Μαρκλ «έκλεισε» τις όποιες φήμες θα μπορούσαν να υπάρξουν για την ένταξή της στο ριάλιτι «Real Housewives of Beverly Hills» ή σε οποιοδήποτε άλλο ριάλιτι.

Ο Άντι Κοέν -ο οποίος είναι ο δημιουργός και ο παραγωγός του franchise «Real Housewives»- ρώτησε τη δούκισσα του Σάσεξ τι απαντάει στους θαυμαστές της που θέλουν να τη δουν να συμμετάσχει στο «RHOBH» - παρόλο που ζει σχεδόν δύο ώρες βόρεια στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

«Νομίζω ότι αυτή που δεν θα ενταχθεί στο "Real Housewives of Beverly Hills", είναι η Μέγκαν Μαρκλ!», είπε ο Κοέν μιλώντας στο podcast της Μαρκλ «Archetypes».

Η δούκισσα του Σάσεξ άρχισε να γελάει και είπε στον Κόεν ότι στην πραγματικότητα «δεν είχε ακούσει ποτέ» για ανθρώπους που θέλουν να ενταχθεί στο διάσημο franchise.

«Εννοείς πραγματικά ότι αυτή είναι η οντισιόν μου για το "Real Housewives of Montecito";» είπε αστειευόμενη η Μαρκλ με τον Κοέν να της απαντάει ότι αν δεχόταν να ενταχθεί στο ριάλιτι τότε αυτό θα το «έχτιζαν γύρω σου». «Δεν θα υπάρξει ριάλιτι, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο διασκεδαστικό», κατέληξε η Μαρκλ.

Αν και η Μαρκλ απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε κάποιο ριάλιτι σύντομα θα εμφανιστεί σε κάποια άλλη μορφή... «ριάλιτι», καθώς οι θαυμαστές της θα μπορέσουν να ρίξουν μία ματιά στη ζωή της δούκισσας και του συζύγου της πρίγκιπα Χάρι, παρακολουθώντας το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Το Netflix δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει τον επίσημο τίτλο του ντοκιμαντέρ, ούτε την ημερομηνία της πρεμιέρας ή τρέιλερ του, αλλά το Page Six ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το ντοκιμαντέρ θα αρχίσει να προβάλλεται στις 8 Δεκεμβρίου.

