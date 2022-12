Οικονομία

Σταϊκούρας για υπερκέρδη εταιρειών Ενέργειας: εντός του 2022 η είσπραξη του φόρου 90%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ποσό που παρακρατήθηκε από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιστρέφει στους πολίτες, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών.

Ποσό ύψους 367.067.027,54 ευρώ για την έκτακτη εισφορά ύψους 90%, με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021- Ιουνίου 2022, βεβαιώθηκε χθες από τη ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών. Το ποσό αυτό, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι καταβλητέο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τις αμέσως επόμενες ημέρες βεβαιώνονται και τα υπολειπόμενα ποσά από τις υπόλοιπες ΔΟΥ, ύψους 6.478.194,19 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ύψος της έκτακτης εισφοράς της εν λόγω περιόδου ανέρχεται σε 373.545.221,73 ευρώ.

Επιπλέον, επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας, από τον Ιούλιο 2022 έως και το τέλος Νοεμβρίου 2022, έχει εισπραχθεί μέσω του μηχανισμού παρακράτησης των υπερβαλλόντων εσόδων στο χρηματιστήριο ενέργειας, ποσό ύψους 2.568.412.721,83 ευρώ, εκ του οποίου ποσό ύψους 979.692.524,78 ευρώ αφορά σε παρακράτηση κερδών από τεχνολογίες φυσικού αερίου, λιγνίτη και υδροηλεκτρικού και ποσό ύψους 1.588.720.197,05 ευρώ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Με βάση τα ανωτέρω και εξαιρώντας τις ΑΠΕ, έχουν παρακρατηθεί κέρδη συνολικού ύψους 1.353.237.746,51 ευρώ από τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει, επίσης, ότι «η Ελλάδα εμφανίζεται, με βάση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλυση του Αμερικανικού οργανισμού taxfoundation και στοιχεία του ινστιτούτου Bruegel, ως μία από τις πρώτες χώρες των 27 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιβάλει εισφορά ή/και παρακράτηση στα υπερβάλλοντα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα με τον μεγαλύτερο συντελεστή. Και τα ποσά αυτά επιστρέφουν στους πολίτες μέσω των μέτρων στήριξης που υλοποιεί η κυβέρνηση, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι τομεάρχες Οικονομικών και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και Σωκράτης Φάμελλος,αναφέρουν: «Σήμερα η κυβέρνηση επιβεβαίωσε και επισημοποίησε το σκανδαλώδες δώρο των υπερκερδών στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ώρα που εισπράττει από τους πολίτες 4,1 δισ. περισσότερα από τον ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας, την ώρα που μειώνει τη φορολογία μερισμάτων των εφοπλιστών, την ώρα που έχει νομιμοποιήσει τη σώρευση υπερκερδών από τα ολιγοπώλια με τον υποτιθέμενο μηχανισμό «πλαφόν» που εφαρμόζει, χαρίζει δισεκατομμύρια στους ηλεκτροπαραγωγούς με τη σκανδαλώδη συρρίκνωση των υπερκερδών που φορολογεί. Το υπουργείο Οικονομικών βεβαιώνει μόλις 373,5 εκατ. ευρώ ως έκτακτη εισφορά για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Ιουνίου 2022, έχοντας προσδιορίσει τα υπερκέρδη στο αδιανόητα χαμηλό ποσό των 415 εκατ. ευρώ, ενώ τα πραγματικά υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών για την περίοδο Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ, βάσει αδιαμφισβήτητων στοιχείων της ΡΑΕ και του ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται κυριολεκτικά για κλοπή 1,8 δισ. και εμπαιγμό των καταναλωτών, νοικοκυριών και παραγωγικών φορέων που «σηκώνουν» στις πλάτες τους, εδώ και πάνω από ένα έτος, τα υπερκέρδη λίγων ενεργειακών εταιρειών. Ακόμη, δε, και αυτά τα ελάχιστα που φορολογεί η κυβέρνηση θα τα μετατρέψει σε επιδότηση της αισχροκέρδειας. Παράλληλα, από τον Ιούλιο και μετά, εξακολουθούν να σωρεύονται υπερκέρδη τόσο στη χονδρική όσο και κυρίως στη λιανική, τα οποία πλέον η κυβέρνηση έχει νομιμοποιήσει με τον διαβόητο μηχανισμό που έθεσε σε εφαρμογή. Υπερκέρδη δισεκατομμυρίων σωρεύονται όλο αυτό τον καιρό και στα πετρέλαια και στο φυσικό αέριο. Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να φορολογήσει το 90% των πραγματικών υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών, όπως και το 90% των υπερκερδών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και το 90% των δισεκατομμυρίων υπερκερδών των διυλιστηρίων. Δεν φτάνει στους πολίτες που δεν μπορούν να βγάλουν το δεκαπενθήμερο, πρέπει να υφίστανται και έναν προκλητικό κυβερνητικό πανηγυρισμό μέρα πάρα μέρα. Ο εμπαιγμός έχει και τα όρια του».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσούνης σε Δένδια: Οι ΗΠΑ εκτιμούν την Ελλάδα ως βασικό εταίρο και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε ο 19χρονος που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση

ΗΠΑ: Αμβλωση σε 10χρονη προκαλεί εισαγγελική παρέμβαση