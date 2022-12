Life

Dragons Den: Ο Λέων Γιοχάη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ο κριτής του παιχνιδιού επιχειρηματικότητας στο ΑΝΤ1 μιλάει στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο κριτής του νέου προγράμματος που έρχεται στον ΑΝΤ1, του “Dragons Den” μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το πώς πείστηκε να λάβει μέρος, αλλά και το πώς ο ίδιος λειτουργεί σαν επιχειρηματίας.

Ο Λέων Γιοχάη είπε ότι ήταν ο Σάκης Τανιμανίδης που τον πήρε τηλέφωνο και είπε το «ναι» για τη συμμετοχή του στο “Dragons Den Greece”.

Ο επιχειρηματίας, που την εποχή των “Leeman’s Brothers” έχασε 10 εκατομμύρια ευρώ, είχε σπουδάσει οπτικός, με την προοπτική να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση.

Τον «έτρωγε» ωστόσο, το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας και είχε στήσει τη δική του μικρή επιχείρηση στο υπόγειο του καταστήματος οπτικών.

«Αρχικά για θέμα επιβίωσης, αλλά στη συνέχεια θες να βγάλεις λεφτά», είπε για το τι μπορεί να κινητοποιήσει κάποιον να στήσει μια επιχείρηση και ως βασικά «συστατικά» επιτυχίας της, ανάφερε:

Το όραμα, την ιδέα να αλλάξει κάποιος κάτι που δεν του αρέσει όπως είναι

Αλλά και το κυνήγι του χρήματος.

Όσο για το τι επενδύει κανείς στήνοντας μια επιχείρηση, ανέφερε πως, «αν πιστεύεις πολύ, βάζεις το 10%», ο ίδιος ωστόσο, έβαζε πάντα το 90%.

Αυτόν τον καιρό ο Λέων Γιοχάη ασχολείται με τα bitcoin, για τα οποία υποστηρίζει ότι, «θα επικρατήσουν».

Τέλος, ανέφερε πως, οι ελεύθεροι μπορούν να επενδύσουν περισσότερο χρόνο στις δουλειές τους, σε αντίθεση με όσους είναι οικογενειάρχες.

Ο ίδιος, μάλιστα, είπε πως είναι παντρεμένος πλέον, με ένα παιδί 4,5 ετών. «Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά προσπαθώ και ασχολούμαι μαζί του όλο τον ελεύθερο χρόνο». Παλαιότερα, σημείωσε, μπορεί να δούλευε δύο μέρες και να κοιμόταν δύο ώρες.

