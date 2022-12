Πολιτική

Γκάγκα: Στόχος μας ένα ενδυναμωμένο ΕΣΥ

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στο ΕΣΥ και οι τοποθετήσεις των εισηγητών της αντιπολίτευσης.

Στόχος μας είναι ένα ενδυναμωμένο ΕΣΥ, τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, τοποθετούμενη στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Επιδιώκουμε ένα ΕΣΥ που θα δουλεύει περισσότερες ώρες, που θα είναι πιο ελκυστικό για τους γιατρούς που θα μπορούν να φροντίσουν τους ασθενείς καλύτερα, είπε η κ. Γκάγκα.

Αναφερόμενη στην κριτική για τις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα απασχόλησης γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 10), και την προκήρυξη θέσεων γιατρών ΕΣΥ, με καθεστώς μερικής απασχόλησης (άρθρο 7) είπε ότι «δεν είστε προοδευτικοί. Είστε οπισθοδρομικοί. Θέλετε να πάτε σε ένα σύστημα Υγείας που οργανώθηκε 40 χρόνια πριν. Σε ένα σύστημα υγείας που ήταν σε έναν άλλον κόσμο, με ασθενείς που είχαν άλλες ανάγκες, άλλη τεχνολογία και άλλες δυνατότητες».

Ακολούθως και αφού αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης για τη δημόσια Υγεία, είπε ότι η ίδια έχει ήδη πάει σε 102 νοσοκομεία «και τις περισσότερες φορές κλαίω. Πάω στη Νίκαια και οι δομές είναι αδιανόητες. Σε πάρα πολλά νοσοκομεία, πραγματικά οι συνθήκες και για την εργασία των υγειονομικών, [..] και κυρίως για την νοσηλεία των πολιτών είναι απαράδεκτες για ένα κράτος ευρωπαϊκό, του 2022».

Για τις αντιδράσεις των φορέων των νοσοκομειακών γιατρών, είπε ότι η πρόεδρος της ΟΝΓΕ, κ. Ρέντζιου, μίλησε στην αρμόδια επιτροπή από το γραφείο του ΚΚΕ και ότι η σχετική απεργία είχε συμμετοχή έως 3%. Σημείωσε, δε, ότι οι δύο μεγαλύτερες ενώσεις ασθενών της Ελλάδος «στηρίζουν τη δυνατότητα επιλογής στο εθνικό σύστημα υγείας».





Τέλος, απευθυνόμενη στα κόμματα που διαφωνούν είπε: Μιλάτε για Δημοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα θέλετε απολυταρχία. Θέλετε κρατισμό. Η δημοκρατία έχει ελευθερία. Έχει επιλογές και έχει κανόνες. Δεν έχει παρωπίδες. Δεν έχει πολιτικές κορώνες. Θέλει όραμα. Εμπιστοσύνη στους πολίτες και εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Θέλει μακροχρόνιο σχεδιασμό, και θέλει και συνεργασία. Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο που έχουμε φέρει προς ψήφιση και γι' αυτό πρέπει να το στηρίξετε και να το ψηφίσετε όλοι, κατέληξε η κ. Γκάγκα.

Χαριστική βολή σε ένα ήδη πληγωμένο αποδιοργανωμένο και απαξιωμένο δημόσιο σύστημα υγείας φέρνει η κυβέρνηση, τόνισε ο εισηγητής της μειοψηφίας, Γ. Ξανθός. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε από μία συνθήκη όπου έχουμε γιατρούς δημόσιους λειτουργούς, αφοσιωμένους στη δωρεάν και καθολική και ισότιμη φροντίδα των ασθενών, σε μια νέα εποχή όπου οι γιατροί του ΕΣΥ θα επιδιώκουν την ιδιωτική σχέση με τον ασθενή, την πελατειακή σχέση, γεγονός που αποτελεί «ευθεία σύγκρουση συμφέροντος».

Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε και στην τρέχουσα διαδικασία επιλογής των γιατρών στο σύστημα υγείας: Συρρικνώνετε τα αντικειμενικά κριτήρια και πολλαπλασιάζετε τη δυνατότητα της προφορικής συνέντευξης [..] Αυτήν την περίοδο γίνεται όργιο πολιτικών παρεμβάσεων στη χώρα, όταν υπάρχει διαδικασία κρίσης ενός γιατρού για το ΕΣΥ ή ενός γιατρού μέλους ΔΕΠ. Όργιο πολιτικών παρεμβάσεων. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και όλοι οι βουλευτές της περιοχής παρεμβαίνουν στους εισηγητές, παρεμβαίνουν στους κριτές για να επιλέξουν τους ανθρώπους της επιλογής τους» είπε ο κ. Ξανθός.

Εξέφρασε, τέλος, την πεποίθησή του ότι και οι υγειονομικοί και οι ασθενείς και οι τοπικές κοινωνίες και οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις θα εγγυηθούν ότι αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη και ότι θα δρομολογηθεί μια μεγάλη παρέμβαση στην επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση που θα δώσει προοπτική, βιωσιμότητα και αξιοπρέπεια στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Την καταψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου, προανήγγειλε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γ. Φραγγίδης, καθώς το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «λειτουργεί ως Δούρειος Ίππος, που υποσκάπτει το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ». Ασκώντας κριτική στις προβλέψεις για παράλληλη άσκηση ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ, είπε ότι (ένας γιατρός) «δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται με ασφάλεια και αποδοτικότητα στην πρωινή του βάρδια, τα απογευματινά του ιατρεία, τα χειρουργεία και τις προβλεπόμενες εφημερίες στο νοσοκομείο και παράλληλα να ασκεί ιδιωτικό έργο. Αυξάνονται οι πιθανότητες ιατρικών λαθών και αγνοείται η ανάγκη του γιατρού για προσωπική και οικογενειακή ζωή, ανάπαυση και επικαιροποίηση των γνώσεών του».

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Γ. Λαμπρούλης, είπε ότι πρόκειται για «ακόμα ένα αντιδραστικό, αντιλαϊκό "νομοσχέδιο-έκτρωμα", όπως το χαρακτήρισαν οι νοσοκομειακοί γιατροί που το απορρίπτουν μαζί με τα εκατοντάδες σωματεία, συνδικάτα, φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος». Τόνισε μάλιστα ότι το ΚΚΕ ενώνει τη φωνή του «μαζί τους, και απαιτούμε για ακόμα μια φορά, την απόσυρση του νομοσχεδίου». Όπως είπε, οι υγειονομικοί «απορρίπτουν τη λογική του "όποιος δεν έχει να πληρώσει δεν θα επιβιώνει", διεκδικούν και απαιτούν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο τον λαό και δεν τρομοκρατούνται από τον αυταρχισμό, τα "διαδηλωτοδικεία" που έχετε στήσει σέρνοντας στα δικαστήρια αυτούς που αγωνίζονται διότι δεν συμμορφώνονται προς τας υποδείξεις».

Η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου, είπε ότι το νομοσχέδιο υψώνει νέα ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών σε δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία, εξυπηρετώντας την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Σύμφωνα με την κ. Αθανασίου, η κυβέρνηση ενεργεί προσχηματικά ότι ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία: «Αποδεικνύεται ότι οι εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων υπέρ του κλάδου υγείας πηγαίνουν χαμένες, χωρίς ανταπόδοση. Καταργήστε τες λοιπόν και δώστε στο χέρι το αναλογούν ποσό και να επιλέξει ο κάθε ασφαλιζόμενος την ιδιωτική ασφάλιση της επιλογής του, αφού έχετε καταδικάσει τη δημόσια υγεία σε αργό πλην βέβαιο θάνατο».

Από το ΜέΡΑ25, η βουλευτής Μαρία Απατζίδη, είπε ότι το κόμμα της «καταψηφίζει μετά βδελυγμίας» αυτό το «επαίσχυντο νομοσχέδιο, το οποίο είναι ταφόπλακα για την δωρεάν δημόσια υγεία». Τόνισε μάλιστα ότι το ΜέΡΑ25 στέκεται δίπλα στους αγωνιζόμενους γιατρούς, και στη συγκέντρωσή τους έξω από τη Βουλή.

«Ο πολίτης δικαιούται να έχει καλή πρόσβαση στο δωρεάν σύστημα υγείας» είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ζήσης Τζηκαλάγιας. Όπως είπε ο βουλευτής της ΝΔ, το νομοσχέδιο διασφαλίζει τη δυνατότητα του πολίτη να βρίσκει δωρεάν πρόσβαση το πρωί, ενώ, με χαμηλό κόστος θα βρίσκει πρόσβαση το απόγευμα, είτε στο ιατρείο είτε στο χειρουργείο, και με τον ανταγωνισμό της προσφοράς και ζήτησης θα είναι χαμηλές οι τιμές και στην ελεύθερη αγορά. Στο τέλος, πρόσθεσε, πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι υγειονομικοί και κυρίως πολίτες θα είναι ικανοποιημένοι.

Σύμφωνα με τον κ. Τζηκαλάγια, το νομοσχέδιο «θα είναι μια καινούργια τομή. Μετά το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, για τον προσωπικό γιατρό που ξεκίνησε καλά, πάει καλύτερα και θα πάει ακόμα καλύτερα τη νέα χρονιά, είμαστε σίγουροι ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στην ιστορία σαν μια καινούργια τομή που κάνει η Νέα Δημοκρατία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην παροχή σε όλους τους πολίτες αυτού του μεγάλου αγαθού».

