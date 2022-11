Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομεία: Απεργία γιατρών από σήμερα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί. Τι ζητούν.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα Δευτέρα 28 Νοεμβρίου οι νοσοκομειακοί γιατροί, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στη Βουλή.

Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο «ιδιωτικοποιεί πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία, μετατρέπει την υγεία του λαού σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους και καταδικάζει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας».

Η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποιεί στις 28 Νοεμβρίου:

Στάση εργασίας 11.00 -15.00 και συγκέντρωση 12.00 στη Βουλή

Νέα στάση εργασίας 11.00 – 15.00 και Συγκέντρωση 12.00 στη Βουλή την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου

Οι επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) είναι οι εξής:

24ωρη απεργία Δευτέρα 28/11, ημέρα ακρόασης των φορέων στη Βουλή και συγκέντρωση στη Βουλή

Νέα 24ωρη απεργία την Τρίτη 29/11 και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

24ωρη απεργία την ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκέντρωση στη Βουλή με παράλληλο κάλεσμα στα Εργατικά Κέντρα την ΑΔΕΔΥ και μαζικούς φορείς για συμμετοχή στη συγκέντρωση

ΜέΡΑ25: Νομοσχέδιο για την πλήρη διάλυση της δημόσιας υγείας «Όσο οι τηλεθεατές βομβαρδίζονται με τον αντιπερισπασμό του σκανδάλου της "Κιβωτού", η Μητσοτάκης Α.Ε. και η κ. Γκάγκα φέρνουν το νομοσχέδιο για την πλήρη διάλυση της δημόσιας υγείας, και άρα την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίησή της, προς ψήφιση στη Βουλή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25. «O "ελέφαντας στο δωμάτιο", αυτό που διακαώς θέλει να αποκρύψει ταχυδακτυλουργικά η Κυβέρνηση, είναι ότι και τα δύο θέματα εκκινούν από την ίδια σκοτεινή καρδιά της κυβερνητικής ιδεολογίας: την ιδιωτικομανία», σημειώνει. «Το σκάνδαλο της "Κιβωτού" στον πυρήνα του δείχνει τις συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής πρόνοιας, με την Κυβέρνηση κιόλας να την "μεταβιβάζει" πλέον στην δήθεν φιλανθρωπία των ιδιωτών εφοπλιστών-ολιγαρχών, λες και δεν είναι υποχρέωση του κράτους που απορρέει από το Σύνταγμα. Το ίδιο έγκλημα θα συντελεστεί στο πολλαπλάσιο με το νομοσχέδιο για την παράδοση της Υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα», αναφέρει το ΜέΡΑ25, υποστηρίζοντας πως «μόνο έτσι μπορεί να αξιολογηθεί ένα νομοσχέδιο που καταργεί την αποκλειστικότητα των γιατρών του ΕΣΥ στον δημόσιο τομέα υγείας και το οποίο ανοίγει τις πόρτες του ΕΣΥ για περαιτέρω ΣΔΙΤ και ιδιωτικομανία, μέσα από απογευματινά χειρουργεία με αμοιβή και άλλα τέτοια πολλά». «Αυτός είναι κι ο λόγος που οι υγειονομικοί πραγματοποιούν 3ήμερη κινητοποίηση την οποία το ΜέΡΑ25 στηρίζει κηρύσσοντας κι αυτό από την πλευρά του την εβδομάδα αυτή, εβδομάδα αγώνα και κινητοποιήσεων απέναντι στο κυβερνητικό έκτρωμα», προσθέτει και καταλήγει: «Μπορεί λοιπόν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης να κατακλύζουν τα δελτία ειδήσεων με αστυνομικό ρεπορτάζ για να αποκρύψουν τα εγκλήματα που συντελεί η Κυβέρνηση καθημερινά, όμως ο κόσμος, οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι παλεύουν και απαιτούν ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, όπως ακριβώς και μια κοινωνική πρόνοια, η οποία πρέπει να είναι δημόσια, κοινωνικοποιημένη και διαφανής. Να μην αφήσουμε τη δημόσια υγεία, ούτε και την κοινωνική πρόνοια, στα χέρια της ολιγαρχίας όπως επιθυμεί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη».