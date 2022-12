Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε ο 19χρονος που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση

Τι ανέφερε στη συμπληρωματική του κατάθεση.

Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε στις Εισαγγελείς Ανηλίκων που ερευνούν την υπόθεση της Κιβωτού ο 19χρονος που έχει καταγγείλει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση ενόσω ήταν φιλοξενούμενος σε δομή του ΜΚΟ.

Ο 19χρονος σήμερα καταγγέλων είναι ο πρώτος πρώην φιλοξενούμενος στην Κιβωτό που έχει καταγγείλει ηγετικό στέλεχος του ΜΚΟ για σεξουαλική κακοποίηση που , όπως αναφέρει, έχει υποστεί πριν ενηλικιωθεί.

Κατάθεση στις δύο εισαγγελείς ανηλίκων έδωσε και ακόμη ένας πρώην φιλοξενούμενος σε δομή της Κιβωτού ο οποίος πλέον δεν κατοικεί στην Ελλάδα. Ο μάρτυρας φέρεται να ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί κακοποίηση όσο διέμενε σε εγκαταστάσεις του ΜΚΟ.

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε η μητέρα του 19χρονου που φιλοξενούνταν σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», στον Βόλο, αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, κορυφαίο στέλεχος της δομής, κλειδωνόταν μέσα σε ένα δωμάτιο με το παιδί της και μάλιστα εν γνώσει της γυναίκας του, η οποία χτυπούσε την πόρτα όταν ήθελε να μπει μέσα.

«Έχω τόσα στοιχεία, με τόσες λεπτομέρειες που δεν μπορούν να τα αντικρούσουν. Είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου στο παιδί μου, του είχαν φουσκώσει τα μυαλά. Τώρα, μαύρο φίδι που τον έφαγε», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του 19χρονου.

«Για μένα η γυναίκα του ήξερε τα πάντα και για το λόγο αυτό έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Το παιδί μου είχε τα πάντα. Κυκλοφορούσε με πανάκριβα παπούτσια, ενώ ο αδερφός του κυκλοφορούσε με φτηνά σπορτέξ», τόνισε με έμφαση.

