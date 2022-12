Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ariel” - Πυροσβεστική: Κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και πεσμένα δέντρα

Που σημειώθηκαν τα περισσότερα προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Συνολικά 163 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το μεσημέρι για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία, λόγω της κακοκαιρίας «ARIEL» που πλήττει την χώρα.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ, έλαβε 33 κλήσεις εκ των οποίων 1 για άντληση υδάτων, 24 για κοπές δέντρων και 8 για αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, έλαβε 104 κλήσεις, εκ των οποίων 100 για αντλήσεις υδάτων και 4 για απομακρύνσεις ατόμων από Ι.Χ.Ε. οχήματα προς ασφαλή σημεία.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών μία κλήση για άντληση υδάτων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής μία κλήση για άντληση υδάτων και 2 για κοπές δέντρων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 5 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου μία κλήση για κοπή δέντρου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου μία κλήση για άντληση.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 15 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "ARIEL", από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022) αρχίζει να εξασθενεί.

Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στο Ιόνιο, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.

