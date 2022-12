Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ariel”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για 7 περιοχές - Έπεσαν βράχοι στην Εθνική Οδό

Πότε και πού θα σημειωθούν καταιγίδες. Σε ποιές περιοχές δεν λειτουργούν τα σχολεία την Πέμπτη. Εκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, λόγω πτώσης βράχων.

(εικόνα αρχείου)

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας «Άριελ» προχώρησε η ΕΜΥ το πρωί της Πέμπτης (1/12) βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων που δείχνουν ότι επτά ειναι οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο τις επόμενες ώρες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας παραμένουν τα μεγάλα ύψη βροχής, οι μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, η μεγάλη συχνότητα κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και οι κατά διαστήματα θυελλώδεις ανέμους 7 με 8 μποφόρ. Η εκτίμηση της ΕΜΥ είναι ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (1/12).

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως νομούς Πιερίας και Χαλκιδικής) και στα βορειοανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη (01-12-2022) από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ.

Έπεσαν βράχοι στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Λόγω της κακοκαιρίας,στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου υπήρξε πτώση βράχων σε δύο σημεία, στο ρεύμα εισόδου κοντά στην Κινέττα, με την τροχαία να διακόπτει την κυκλοφορία από τον κόμβο της Κινέττας έως τον κόμβο των Μεγάρων, από το 46ο έως το 49ο χλμ. με τα οχήματα να εκτρέπονται στην παλαιά εθνική Οδό.

Πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ανέφεραν ότι δύο αυτοκίνητα προσέκρουσαν σε βράχους που έπεσαν στον δρόμο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, αλλά μόνο υλικές ζημιές.

Λίγο πριν τις 08:00, εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ολυμπία Οδό, όπου αναφέρονται τα εξής:

"Εκτροπή κυκλοφορίας από τον κόμβο Κινέτας (52,5 χλμ) έως τον κόμβο Μεγάρων (38,6 χλμ.) στην κατεύθυνση προς Αθήνα έχει εφαρμοστεί εδώ και λίγη ώρα με εντολή της Τροχαίας λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας. Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιδείξουν προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή".

(πηγή εικόνων: korinthostv.gr)

Κλειστά σχολεία την Πέμπτη

Όλα τα σχολεία του Δήμου Κατερίνης, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης, από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου ανακοινώθηκε ότι σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες του Δήμου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια) καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, λόγω κακοκαιρίας.

Ο Δήμαρχος Κατερίνης, Κώστας Κουκοδήμος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως το «χτύπημα» της κακοκαιρίας «Ariel» στην περιοχή, αναφέροντας ότι έχουν πλημμυρίσει σπίτια και μαγαζιά στην Παραλία Κατερίνης, όπου το νερό έχει φθάσει σε ύψος μισού μέτρου, ενώ «συνεχίζει να βρέχει καταρρακτωδώς».





Κλειστά θα είναι τα σχολεία του Δήμου Σκοπέλου την Πέμπτη 1ηΔεκεμβρίου. Με απόφαση του Δημάρχου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη, λόγω των καιρικών φαινομένων, που προκαλεί η κακοκαιρία “Ariel”

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, όπου επικρατεί έντονη βροχόπτωση, θυελλώδεις άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες. Λόγω του ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, αποφασίστηκε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.

Ο Δήμαρχος Σκοπέλου, Σταμάτης Παρίσης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 είπε πως «υπάρχουν έντονα προβλήματα, καθώς έχουν πέσει πολλές βροχές και καταιγίδες. Υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και πολλά σημεία είναι πλημμυρισμένα».

