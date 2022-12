Κοινωνία

Το σπαρακτικό αντίο της μητέρας της Έμμας: “Ξεκουράσου και μην ανησυχείς για τίποτα”

«Θα σ΄ αγαπώ όσο ζω και αναπνέω». Το συγκινητικό αντίο της μητέρας της μετά την κηδεία.



Συγκινεί η μητέρα της 21χρονη Εμμανουέλας, που έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης κόρης της, η οποία έγινε στον τόπο καταγωγής της στα Χανιά, η μητέρα της την αποχαιρετά με μία συγκινητική ανάρτησε που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Καλό ταξίδι Έμμα μου στου σύμπαντος την άκρη, να σε δροσίζει όπου βρεθείς του πόνου μου το δάκρυ…», έγραψε η μητέρα της 21χρονης, που με τον θάνατό της πρόσφερε ζωή σε συνανθρώπους της δωρίζοντας τα όργανά της.

«Καλή ανάπαυση στην ψυχούλα σου πανέμορφή μου... ξεκουράσου και μην ανησυχείς για τίποτα... Θα σ΄ αγαπώ όσο ζω και αναπνέω», αναφέρει, κλείνοντας την δημοσίευσή της με δύο ραγισμένες καρδιές.

Το τελευταίο αντίο

Με βαθιά θλίψη και οδύνη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την άτυχη κοπέλα, στα Χανιά, μη μπορώντας να πιστέψουν πως «χάθηκε» τόσο άδικα και μέσα σε λίγα λεπτά. Η κηδεία της Έμμας, όπως την φώναζαν οι δικοί της άνθρωποι, έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεράσιμου Νεοκούρου, ενώ η ταφή της άτυχης φοιτήτριας έγινε στο κοιμητήριο του Ι.Ν. Παναγίας.

Απαρηγόρητη ήταν η μητέρα της 21χρονης Έμμας κατά τη διάρκεια της κηδείας κρατώντας στην αγκαλιά της ένα μπουκέτο από άσπρα τριαντάφυλλα έκλαιγε απαρηγόρητη στο πλευρό του αδερφού της. Τραγική φιγούρα και ο πατέρας της 21χρονης που ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι η κόρη του έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

