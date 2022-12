Χανιά

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της Έμμας

«Πλημμύρισε» με κόσμο και δάκρυα ο ιερός ναός του Αγίου Γερασίμου, στα Χανιά.

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της φοιτήτριας που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Πλήθος κόσμου, συγγενείς και φίλοι της κοπέλας είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 21χρονη που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.

Τραγική φιγούρα ήταν η μητέρα της, η οποία θρηνούσε την κόρη της κρατώντας το σκουφάκι που φορούσε η Έμμα το μοιραίο βράδυ.

Στη κηδεία παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηρακης, ο οποίος ευχήθηκε δύναμη στην οικογένεια για την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει και παράλληλα έκανε λόγο για δύο πράγματα: Από τη μια υπάρχει το έγκλημα και από την άλλη η τόσο γενναία απόφαση της οικογένειας να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων του παιδιού τους.

