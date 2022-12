Κόσμος

Βρετανία - Μπάκιγχαμ: Σάλος με τα ρατσιστικά σχόλια της νονάς του Ουίλιαμς

Την ίδια στιγμή, ανησυχία επικρατεί στο παλάτι, για την επικείμενη προβολή ντοκιμαντέρ με τα απομνημονεύματα του Χάρι.

Η αποκάλυψη για τα ρατσιστικά σχόλια της βαρόνης Σούζαν Χάσεϊ, νονάς του πρίγκιπα Ουίλιαμ, προκάλεσε ακόμη έναν πονοκέφαλο στα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, η οποία προσπαθεί να εκσυγχρονίσει την εικόνα της μετά τη φυγή του Χάρι και της Μέγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Από πού κατάγεσαι στην Αφρική; Από πού είσαι αλήθεια; Από πού κατάγονται άνθρωποι σαν εσένα;»: Αυτό ρώτησε, το απόγευμα της Τρίτης, η βαρόνη Σούζαν Χάσεϊ την Ενγκόζι Φουλάνι, μια μαύρη ακτιβίστρια και διευθύντρια της οργάνωσης Sistah Space που στηρίζει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η αφήγηση της Φουλάνι μέσω twitter για τη συνομιλία που είχε με την «λαίδη ΣΧ» πυροδότησε θύελλα σχολίων από χρήστες.

Στην ανακοίνωσή του, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έκαναν λόγο για «απαράδεκτα σχόλια» και ανακοίνωσαν την παραίτηση της βαρόνης Χάσεϊ, η οποία ήταν στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ για περισσότερα από 60 χρόνια. Στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου το 2021 είχε συνοδεύσει τη βασίλισσα Ελισάβετ στη λιμουζίνα κατά την επιστροφή της στο κάστρο Ουίνδσορ. Η υπόθεση απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα όλων των βρετανικών εφημερίδων.

Αρνούμενος να σχολιάσει ευθέως το περιστατικό, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ -- ο πρώτος ινδικής καταγωγής -- παραδέχθηκε ότι είχε βιώσει ρατσισμό στα παιδικά του χρόνια και ότι όποτε καταγράφεται τέτοιο κρούσμα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.

«Ο ρατσισμός που βίωσα ως παιδί και ως νέος, δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα, επειδή η χώρα έχει σημειώσει απίστευτη πρόοδο στην αντιμετώπιση του ρατσισμού. Αλλά η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει και για αυτό όποτε διαπιστώνουμε τέτοια κρούσματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και είναι σημαντικό να διδασκόμαστε διαρκώς (από αυτά) και να προχωρήσουμε προς ένα καλύτερο μέλλον».

Ανησυχία για τις επικείμενες αποκαλύψεις από Χάρι και Μέγκαν

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανησυχούν για την προβολή στις 8 Δεκεμβρίου μιας σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix για το ζεύγος Χάρι και Μέγκαν και την κυκλοφορία τον Ιανουάριο των απομνημονευμάτων του μικρότερου γιου του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας, που προμηνύονται άκρως αποκαλυπτικά.

Ο Χάρι και η σύζυγός του, που ζουν πλέον στην Καλιφόρνια, αποκάλυψαν πέρυσι ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας αναρωτιόταν - κατά την εγκυμοσύνη της Μέγκαν - για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο γιος τους, Άρτσι.

Η βασιλική οικογένεια σίγουρα δεν διακατέχεται από ρατσισμό, διαβεβαίωσε τότε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

«Το πνιχτό γέλιο που μπορείς να ακούσεις να έρχεται από την Καλιφόρνια ανήκει σε μια δούκισσα (Μέγκαν) που προσπαθεί να μη γελάσει και να πει “σας τα έλεγα”», σχολίασε σήμερα αρθρογράφος των Times.

