Σενεγάλη: Πλακώθηκαν… στο ξύλο μέσα στη Βουλή! (εικόνες)

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας βουλευτής χαστούκισε γυναίκα συνάδελφο του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει χάος.

Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν στη Βουλή της Σενεγάλης, όταν η ένταση κορυφώθηκε και έπεσε ξύλο…

Ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης, σε έξαλλη κατάσταση, επιτέθηκε σε γυναίκα συνάδελφο του από τον κυβερνητικό συνασπισμό και τη χαστούκισε.

Η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια και πέρασε στην αντεπίθεση, πετώντας μια καρέκλα στο συνάδελφό της που ξεκίνησε το «θερμό επεισόδιο».

Συνάδελφοι των δυο βουλευτών έσπευσαν να τους χωρίσουν, αλλά έπεσαν… νέες «ψιλές» , πριν η κατάσταση αποκλιμακωθεί.

