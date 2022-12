Τεχνολογία - Επιστήμη

Κάνιε Γουέστ: Το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του

Ο Έλον Μασκ για τον λογαριασμό του ράπερ, που παραβίασε τους κανόνες της πλατφόρμας.

Η Twitter Inc ανέστειλε σήμερα και πάλι το λογαριασμό του Κάνιε Γουέστ, μόλις δύο μήνες αφού ο λογαριασμός του ράπερ είχε αποκατασταθεί, καθώς μηνύματά του παραβίασαν τους κανόνες αυτής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανάρτηση της εικόνας ενός αγκυλωτού σταυρού που μπλέκεται με ένα άστρο του Δαυίδ.

Τον Οκτώβριο, ο ιδιοκτήτης του Twitter Έλον Μασκ, ο οποίος δηλώνει αναφανδόν υπέρ της ελευθερίας του λόγου, είχε καλωσορίσει την επιστροφή στην πλατφόρμα του ράπερ, ο οποίος είναι τώρα γνωστός ως Γε.

Στο τελευταίο μήνυμά του στο Twitter χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Μασκ έγραψε, «έκανα ό,τι μπορούσα. Παρόλα αυτά, παραβίασε και πάλι τον κανόνα μας εναντίον της υποκίνησης βίας. Ο λογαριασμός θα ανασταλεί», ως απάντηση στην εικόνα που αναρτήθηκε από τον ράπερ, ο οποίος είναι όλο και περισσότερο απομονωμένος μετά τα πρόσφατα αντισημιτικά σχόλιά του και την εκδήλωση του θαυμασμού του για τον Χίτλερ.

Αργά χθες το Twitter διέγραψε επίσης ένα μήνυμα του Γε. Ο λογαριασμός του ανεστάλη μέσα σε διάστημα μιας ώρας, αφού ο Μασκ ανταποκρίθηκε σε ένα χρήστη του Twitter που έγραψε, «Έλον Κανόνισε τον Κάνιε Παρακαλώ».

Το Twitter δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

