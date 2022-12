Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Το ξύλο στην τουαλέτα και η σεξουαλική παρενόχληση σε 16χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πατέρας δυο παιδιών κατήγγειλε αποκλειστικά στο «Πρωινό» κακοποιητικές συμπεριφορές, διαχωρίζοντας όμως τη στάση του πατέρα Αντωνίου, την οποία χαρακτήρισε υποδειγματική.

Τη δική του μαρτυρία για κακοποιητικές συμπεριφορές που έγιναν μέσα σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», έδωσε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», πατέρας 2 παιδιών που φιλοξενούνταν μέσα σε δομή της οργάνωσης.

Αρχικά αναφέρθηκε στον πατέρα Αντώνιο, διαχωρίζοντας τον από τις καταγγελίες, αναφέροντας πως «μας έσωσε, μας μάζεψε από το δρόμο, κοιμόμασταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο» και υπογραμμίζοντας πως η συμπεριφορά του, αλλά και της πρεσβυτέρας ήταν υποδειγματική.

Στον αντίποδα κατήγγειλε περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς από μέλη της «Κιβωτού του Κόσμου» και συγκεκριμένα για σωματική και λεκτική βία.

Υποστήριξε πως είδε με τα μάτια του ένα στέλεχος της δομής να παίρνει ένα παιδί και να το πηγαίνει στην τουαλέτα και να το δέρνει επειδή δεν έτρωγε το φαΐ του. Όταν μάλιστα μπήκε στη μέση και ζήτησε το λόγο, πήρε την απάντηση «εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ακόμη ένα περιστατικό, λέγοντας πως ένας εθελοντής της δομής κατά την διάρκεια ενός μαθήματος χάιδεψε το πόδι της κόρης του που τότε ήταν 16,5 ετών και της είπε ότι την αγαπάει. Το παιδί αντέδρασε και μόλις το πληροφορήθηκε ο πατέρας Αντώνιος, τον έδιωξε αμέσως από τη δομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: “Η 12χρονη δίνει νέες πληροφορίες - Ο 53χρονος εξαφάνισε το δεύτερο κινητό του!”

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Η “Κιβωτός του Κόσμου” διδάσκεται στα σχολεία - Τι ζητά η ΟΙΕΛΕ (βίντεο)