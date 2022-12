Life

“Κιβωτός του Κόσμου” – Αχιλλέας Μπέος: Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της

Ο δήμαρχος Βόλου μίλησε στο «Πρωινό» για τη γνωριμία του με τον πατέρα Αντώνιο. Γιατί έστρεψε… τα βέλη του κατά των γονέων που προχωράνε σήμερα σε καταγγελίες κατά της «Κιβωτού».

Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», υπογράμμισε πως σε ότι αφορά την «Κιβωτό του Κόσμου», θα πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, προσθέτοντας με έμφαση, «τα έχουμε ισοπεδώσει όλα».

Ο κ. Μπέος δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι «οι τελευταίοι που δικαιούνται να ομιλούν είναι οι γονείς των παιδικών που σήμερα κάνουν καταγγελίες», αφού εγκατέλειψαν τα παιδιά τους κι αυτά οδηγήθηκαν στις δομές της «Κιβωτού».

Ο κ. Μπέος αναφέρθηκε και στην γνωριμία του με τον πατέρα Αντώνιο το 2017, όταν συναντήθηκαν στο γραφείο του με αφορμή προβλήματα που υπήρχαν στο Ορφανοτροφείο του Βόλου και το ενδεχόμενο αυτό να περάσει στις δομές της «Κιβωτού».

Όπως είπε ο δήμαρχος Βόλου, κάτι δεν τον έπεισε σε αυτή τη συνάντηση και τελικά δεν προχώρησε στην κίνηση αυτή.

Καταλήγοντας, υποστήριξε πως είναι δεδομένο πως σε αυτήν την ιστορία, υπάρχουν προβλήματα, αλλά μπορεί να έχουν γίνει κακά πράγματα στην «Κιβωτό», έχουν γίνει όμως και πολλά καλά.

