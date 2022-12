Life

Λευκός Οίκος: Απαστράπτουσες Τζιλ Μπάιντεν και Μπριζίτ Μακρόν (εικόνες)

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας ήταν οι πρώτοι ξένοι ηγέτες που επισκέφτηκαν τον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Μπάιντεν και οι Πρώτες Κυρίες έλαμψαν.

Το πρώτο επίσημο δείπνο της Προεδρίας Μπάιντεν προς τιμή του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιήθηκε με το προεδρικό ζευγάρι των ΗΠΑ να υποδέχεται τους καλεσμένους στην είσοδο του Λευκού Οίκου.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, φόρεσε μία τουαλέτα off-the-shoulder του οίκου Όσκαρ ντε λα Ρέντα σε μπλε χρώμα με μοτίβο από λουλούδια κεντημένα με πέτρες. Δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση. Ο σχεδιαστής Φερνάντο Γκαρσία δήλωσε στην Washington Post κατά τη διάρκεια του δείπνου ότι «ήταν σημαντικό για εκείνη να νιώθει ο εαυτός της».

Σημειώνεται, ότι ο διάσημος οίκος Oscar de la Renta είναι εδώ και χρόνια αγαπημένος των Πρώτων Κυριών από τη Τζάκι Κένεντι, Λόρα Μπους, Νάνσι Ρίγκαν και Χίλαρι Κλίντον.

Η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου, Μπριζίτ, επέλεξε ένα λευκό μακρύ φόρεμα δημιουργίας Louis Vuitton με ψηλό λαιμό και σκίσιμο στη μία πλευρά του. Το συνδύασε με ασημένια αξεσουάρ και λευκές γόβες.

Ανάμεσα στους 338 καλεσμένους στον Λευκό Οίκο ήταν η ποιήτρια Άντα Λάιμον (Ada Limon), ο κωμικός Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert) με τη σύζυγό του, ο Κριστιάν Λουμπουτέν (Christian Louboutin), η ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ (Jennifer Garner) με την 17χρονη κόρη της και η εγκυμονούσα Κριστίν Τέιγκεν (Chrissy Teigen), σύμφωνα με το AP.

