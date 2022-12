Πολιτική

Οικονόμου: Ο “χρησμός” για τον χρόνο των εκλογών και η δεύτερη κάλπη

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις μετεκλογικές συνεργασίες και το θέμα των παρακολουθήσεων με κακόβουλα λογισμικά.

Για το χρόνο των εκλογών , τις "διπλές" κάλπες και την επόμενη ημέρα της αναμέτρησης , μίλησε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος , Γιάννης Οικονομόμου , σε συνέντευξή του , στην ΕΡΤ.

Ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν "όσο πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας. Δεν θα μας κατηγορήσει κανείς, αν διεξαχθούν 2-3 μήνες πριν" είπε . Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε επίσης τη σημασία και των δυο εκλογικών αναμετρήσεων που θα υπάρξουν, αν με την πρώτη δεν σχηματιστεί κυβέρνηση. “Είναι το ίδιο κρίσιμες , το ίδιο αποφασιστικές και οι δυο εκλογικές αναμετρήσεις" υπογράμμισε.

Σε ότι αφορά την " επόμενη μέρα" των εκλογών και για το σχηματισμό κυβέρνησης , ο κ. Οικονόμου, μεταξύ άλλων ,τόνισε ότι " τις απαντήσεις τις δίνει ο λαός " , επισημαίνοντας ότι η χώρα " χρειάζεται μια κυβέρνηση, συμπαγή αποτελεσματική , με κατανόηση της παγκόσμιας κατάστασης" όπως σήμερα διαθέτει.

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού , Κυριάκου Μητσοτάκη , στη γειτονική Αλβανία , ανέφερε ότι εκτός από συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία , θα επισκεφθεί και χωριά όπου ζει η ελληνική μειονότητα.

Σε ότι αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων με κακόβουλα λογισμικά , ο κ. Οικονόμου , δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο πρωθυπουργός την ερχόμενη βδομάδα , θα μιλήσει στη Βουλή , όπου θα δώσει μια συνολική απάντηση "για όλο αυτό το θέμα".

