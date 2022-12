Κόσμος

Μπάιντεν σε Κάνιε Γουέστ: Το Ολοκαύτωμα συνέβη, ο Χίτλερ ήταν δαιμονικός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με ανάρτησή του στα social media, πήρε θέση μετά τις νέες προκλητικές δηλώσεις του ράπερ.



Ο Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στα social media έσπευσε να καταδικάσει τον αντισημιτισμό μετά τις δηλώσεις του ράπερ Κάνιε Γουέστ. Μπορεί να μην τον κατονομάσε ωστόσο τον «έδειξε» καθώς ο Γουεστ, αφού έπλεξε το εγκώμιο του Αδόλφου Χίτλερ, στη συνέχεια είπε ότι το ναζιστικό καθεστώς ήταν, στην πραγματικότητα, καλό για τον κόσμο.

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Το Ολοκαύτωμα συνέβη. Ο Χίτλερ ήταν μια δαιμονική φιγούρα. Και αντί να του δίνουν μια πλατφόρμα, οι πολιτικοί μας ηγέτες θα πρέπει να φωνάζουν και να απορρίπτουν τον αντισημιτισμό όπου κι αν κρύβεται. Η σιωπή είναι συνενοχή», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αφροαμερικανός τραγουδοποιός, παραγωγός και ράπερ εξήρε επανειλημμένα τον ναζί δικτάτορα Αδόλφο Χίτλερ, που κατ’ αυτόν έκανε «καλά πράγματα», επιδιδόμενος για ακόμη μια φορά σε αντισημιτικό παραλήρημα χθες Πέμπτη, εμφανιζόμενος στην εκπομπή του ακροδεξιού τηλεοπτικού παρουσιαστή Άλεξ Τζόουνς.



Ο επιτυχημένος ράπερ, πρόσφατο δείπνο του οποίου με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον οπαδό της θεωρίας περί "ανωτερότητας" της λευκής φυλής Νικ Φουέντες προκάλεσε σάλο, δεν άφησε πολλές αμφιβολίες για τις πολιτικές απόψεις του, σημειώνει ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News που αναμετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο.

«Βλέπω καλά πράγματα στον Χίτλερ. Δεν θα κάθομαι ν’ ακούω όταν μου λένε Εβραίοι ‘δεν μπορείς να λες φωναχτά πως αυτός ο άνθρωπος έκανε καλά πράγματα’. Τελείωσα μ’ αυτό. Μου αρέσει ο Χίτλερ», είπε ο Γουέστ στον παρουσιαστή της εκπομπής Infowars.

Αναπαρήγαγε εξάλλου τη θεωρία που θέλει «τους Εβραίους» να «ελέγχουν» μέσα ενημέρωσης, τον τομέα των ειδήσεων και του πολιτισμού, ιδίως της μουσικής. Τα «εβραϊκά ΜΜΕ», είπε, «μας έχουν κάνει να νομίζουμε πως οι ναζί και ο Χίτλερ δεν πρόσφεραν τίποτα καλό στον κόσμο».

Επιδιδόμενος σε μίμηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο κ. Γουέστ είπε «πρέπει να ελέγχουμε τα βιβλία της Ιστορίας, πρέπει να ελέγχουμε τις τράπεζες, πρέπει να σκοτώνουμε κόσμο».

Ο κ. Τζόουνς, χαμογελαστός, έκρινε σκόπιμο να προσθέσει μερικά δικά του αντισημιτικά σχόλια: αν και «οι περισσότεροι Εβραίοι είναι υπέροχοι άνθρωποι», είπε μεταξύ άλλων, «συμφωνώ πως υπάρχει εβραϊκή μαφία».

