Κάνιε Γουέστ: Μου αρέσει ο Χίτλερ - Φτάνει με την “εβραϊκή μαφία”

Νέο αντισημιτικό παραλήρημα του ράπερ, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ. Τι είπε σε τηλεοπτική εμφάνιση του.

Ο Αφροαμερικανός τραγουδοποιός, παραγωγός και ράπερ Κάνιε Γουέστ εξήρε επανειλημμένα τον ναζί δικτάτορα Αδόλφο Χίτλερ, που κατ’ αυτόν έκανε «καλά πράγματα», επιδιδόμενος για ακόμη μια φορά σε αντισημιτικό παραλήρημα χθες Πέμπτη, εμφανιζόμενος στην εκπομπή του ακροδεξιού τηλεοπτικού παρουσιαστή Άλεξ Τζόουνς.

Ο επιτυχημένος ράπερ, πρόσφατο δείπνο του οποίου με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον οπαδό της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής Νικ Φουέντες προκάλεσε σάλο, δεν άφησε πολλές αμφιβολίες για τις πολιτικές απόψεις του, σημειώνει ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News που αναμετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο.

«Βλέπω καλά πράγματα στον Χίτλερ. Δεν θα κάθομαι ν’ ακούω όταν μου λένε Εβραίοι ‘δεν μπορείς να λες φωναχτά πως αυτός ο άνθρωπος έκανε καλά πράγματα’. Τελείωσα μ’ αυτό. Μου αρέσει ο Χίτλερ», είπε ο κ. Γουέστ στον παρουσιαστή της εκπομπής Infowars.

Αναπαρήγαγε εξάλλου τη θεωρία που θέλει «τους Εβραίους» να «ελέγχουν» μέσα ενημέρωσης, τον τομέα των ειδήσεων και του πολιτισμού, ιδίως της μουσικής.

Τα «εβραϊκά ΜΜΕ», είπε, «μας έχουν κάνει να νομίζουμε πως οι ναζί και ο Χίτλερ δεν πρόσφεραν τίποτα καλό στον κόσμο».

Επιδιδόμενος σε μίμηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο κ. Γουέστ είπε «πρέπει να ελέγχουμε τα βιβλία της Ιστορίας, πρέπει να ελέγχουμε τις τράπεζες, πρέπει να σκοτώνουμε κόσμο».

Ο κ. Τζόουνς, χαμογελαστός, έκρινε σκόπιμο να προσθέσει μερικά δικά του αντισημιτικά σχόλια: αν και «οι περισσότεροι Εβραίοι είναι υπέροχοι άνθρωποι», είπε μεταξύ άλλων, «συμφωνώ πως υπάρχει εβραϊκή μαφία».

Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να ζητήσει συγγνώμη επειδή κάλεσε τους κ. Γουέστ και Φουέντες σε δείπνο δύο ημέρες πριν από την γιορτή των Ευχαριστιών στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο. Διαβεβαίωσε πως κανένας από τους δύο δεν έκανε ρατσιστικά ή αντισημιτικά σχόλια στη συνάντησή τους. Ο μεγιστάνας δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα το νέο αντισημιτικό παραλήρημα του κ. Γουέστ, που χαρακτηρίζει «φίλο» του.

