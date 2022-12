Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ανώδυνη ήττα για την Βραζιλία από το Καμερούν

Η Βραζιλία στον αγώνα με τον Καμερούν ηττήθηκε ωστόσο αυτό δεν της στέρησε την πρωτιά στον όμιλο.

Με το Καμερούν να γίνεται η πρώτη ομάδα που νικά τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ (1-0), οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης, στη μεταξύ τους αναμέτρηση που διεξήχθη στο στάδιο «Λουσάιλ» της ομώνυμης πόλης, παρουσία 85.986 θεατών, μόνο που από αύριο οι δρόμοι τους θα χωρίσουν.

Ατυχώς γι΄ αυτούς όμως, οι Αφρικανοί θα πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής για τη Γιαουντέ, ενώ η Σελεσάο θα συνεχίσει την πορεία της στη χώρα του Κόλπου συμμετέχοντας στους νοκ άουτ αγώνες, με αντίπαλο τη Νότια Κορέα των Ουί Τζο και Ιν Μπέομ του Ολυμπιακού.

Η ομάδα του Τίτε, που είχε εξασφαλίσει την πρόκριση από την προηγούμενη αγωνιστική, τερμάτισε στην πρώτη θέση του γκρουπ αν και ισόβαθμη στους 6 πόντους με την Ελβετία, που νίκησε 3-2 τη Σερβία, καθώς η Βραζιλία ήταν καλύτερη στη διαφορά τερμάτων από τους Ελβετούς (θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία), για μόλις ένα γκολ!

Το Καμερούν έμεινε τρίτο με 4 βαθμούς, ενώ οι «Πλάβι», που απογήτευσαν για άλλη μια φορά σε μεγάλη διοργάνωση μένοντας τέταρτοι και τελευταίοι, με συγκομιδή ενός βαθμού.

Αγωνιστικά, το πρώτο ημίχρονο κύλησε με την Βραζιλία ανώτερη αλλά τον πρώην τερματοφύλακα του ΟΦΗ (και των Λεβαδειακού, Λαμίας), Ντεβί Επασί, σταθερό οσάκις χρειάστηκε να επέμβει.

Ο Επασί... έπιασε δουλειά στο 14΄ αποκρούοντας εντυπωσιακά την κοντινή κεφαλιά του Μαρτινέλι σε κόρνερ, ενώ στο 28΄ μπλόκαρε το ωραίο πλασέ του Άντονι.

Από την πλευρά τους, οι Καμερουνέζοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Έντερσον να κάνει μεγάλη απόκρουση σε εξ επαφής κεφαλιά του Εμπεούμο.

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο με τον Ζεσούς αρχικά και τον Ροντρίγκο στη συνέχεια να αποτυγχάνουν να σκοράρουν από κοντά στο 53ο λεπτό, ενώ στο 56΄ και το 57΄ ο Επασί «έβγαλε» τα σουτ των Ζεσούς και Γκιμαράες, αντίστοιχα.

Ο Τίτε βρήκε την ευκαιρία να ψάξει στο... βάθος του πάγκου του δίνοντας συμμετοχή και σε άλλους ποδοσφαιριστές φρεσκάροντας τους «Βερντεόρο», που συνέχισαν να σπαταλούν ευκαιρίες (84΄ και 89΄ Πέδρο) κι εν τέλει τιμωρήθηκαν από τον Αμπουμπακάρ, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Έντερσον με κεφαλιά στο 90΄+3 και στη συνέχεια... αποβλήθηκε στους πανηγυρισμούς, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ισμαήλ Ελφάθ (ΗΠΑ)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+4 Αμπουμπακάρ (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τολό, Κούντε, Φάι, Αμπουμπακάρ - Μιλιτάο, Γκιμαράες

Οι συνθέσεις:

ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Ρίγκομπερτ Σονγκ): Επασί, Φάι, Τολό, Γου, Εμποσέ, Ενγκαμαλέου (86΄ Μπεκελί), Ανγκισά, Κούντε (68΄ Εντσάμ), Αμπουμπακάρ, Τσούπο-Μοτίνγκ, Εμπεούμο (64΄ Εκαμπί).

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τίτε): Έντερσον, Ντάνι Άλβες, Μιλιτάο, Μπρέμερ, Τέλες (55΄ Μαρκίνιος), Φαμπίνιο, Φρεντ (55΄ Γκιμαράες), Ροντρίγκο (55΄ Ριμπέιρο), Μαρτινέλι, Ζεσούς (64΄ Πέδρο), Άντονι (79΄ Ραφίνια).

